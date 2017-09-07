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اتصالات وتكنولوجيا
أورنج: المصرية طالبت أسعار ترابط أقل من المتعاقد عليها
الخميس 07 سبتمبر 2017 01:33 م
أورنج
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اورنج
المال-خاص
صرح مصدر مسؤول بشركة أورنج مصر بقيام الشركة المصرية للاتصالات بمخاطبة شركة اورنج بمصر بمقترح لأسعار ترابط جديد لتطبيقه بين الشركتين، ولم تحدد فقط الشركة المصرية للاتصالات سعر انهاء المكالمات على شبكتها ولكن قامت بتحديد سعر انهاء المكالمات على شبكة أورنج بشكل غير متوافق مع سعر الانهاء المطبق مع الشركات الأخرى المرخص لها بل واقل بكثير ودون توضيح اسس لاحتساب تلك الاسعار وكيفية الوصول اليها في ظل وجود اتفاقيات سارية و مبرمة مع الاخرين ومعايير قانونية واضحة بقانون الاتصالات المصري.
وقال المصدر لـ "المال" من شركة أورانج مصر على العلاقة الطيبة مع الشركة المصرية للاتصالات قامت بدعوة المصرية بسرعة الانضمام الى الاتفاقيات السارية والمبرمة مع الشركات الاخرى إعمالا لمبدأ المساواة مع الاخذ في الاعتبار بأن حصول المصرية للاتصالات على رخصة المحمول كان استكمالا لحزمة التراخيص الصادرة للشركات العاملة فى القطاع معتمدة على عدد عملاء يقارب 6 ملايين واكثر من 1200 منفذ بيع.
كما أن اسعار الترابط الحالية تقارب سعر التكلفة مما يترتب على إجراء أى تعديل عليها انخفاض السعر عن التكلفة لا سيما في ظل زيادة تكاليف التشغيل مؤخرا، وجدير بالذكر ان اسعار الترابط الحالية فى مصر تعد اقل من مثيلتها في الدول الأخرى.
الشركة المصرية للاتصالات
شركة أورانج
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