خبير عالمى لجراحة عظام بالحلمية العسكرى

مستشفى القوات المسلحة5

بدور إبراهيم:



تستضيف مستشفي القوات المسلحة بالحلمية للعظام و التكميل الخبير الألمانى الدكتور، سباستيان مولر المتخصص فى جراحة عظام الأطفال خلال الفترة من 5 - 15 أكتوبر المقبل، و تستقبل المستشفي الحالات من المدنيين و العسكريين للعرض علي اللجنة التحضيرية للخبير اعتباراً من 9 سبتمبر الحالى، عدا يومي الخميس و الجمعة .

