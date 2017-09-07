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خبير عالمى لجراحة عظام بالحلمية العسكرى
الخميس 07 سبتمبر 2017 12:34 م
مستشفى القوات المسلحة4
أخر الأخبار
مستشفى القوات المسلحة5
بدور إبراهيم:
تستضيف مستشفي القوات المسلحة بالحلمية للعظام و التكميل الخبير الألمانى الدكتور، سباستيان مولر المتخصص فى جراحة عظام الأطفال خلال الفترة من 5 - 15 أكتوبر المقبل، و تستقبل المستشفي الحالات من المدنيين و العسكريين للعرض علي اللجنة التحضيرية للخبير اعتباراً من 9 سبتمبر الحالى، عدا يومي الخميس و الجمعة .
القوات المسلحة
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