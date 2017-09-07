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بورصة وشركات
تأكيدًا للمال.. طرح تطوير ماجيك لاند بمزايدة عالمية
الخميس 07 سبتمبر 2017 11:57 ص
الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي
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الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي
رجب عزالدين ومصطفى طلعت
قالت شركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، إنها تبحث تطوير المنطقة الترفيهية "ماجيك لاند" عن طريق طرح مزايدة عالمية خلال الفترة المقبلة.
وأضافت الشركة، فى بيان للرد على استفسارت البورصة، اليوم الخميس: ستتم عملية الطرح بعد الانتهاء من عملية إعادة الترميم خلال الفترة الماضية بميزانية تقديرية تقترب من 16 مليون جنيه.
وتابع البيان: "إن التفكير فى هذا الطرح جاء بعد تعثر الاتفاق مع شركة أجنبية لإعادة تشغيل المنطقة الترفيهية".
ونوهت الشركة إلى هذا الطرح المزمع سيتضمن حق إدارة وليس حق الانتفاع.
يأتى ذلك تأكيدا لما نشرته "المال" بعدد سابق فى تصريحات خاصة على لسان أسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة «المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى» حول بحث الشركة عدة بدائل لاستكمال عملية تطوير وإدارة المنطقة الترفيهية «ماجيك لاند»، وعلى رأسها دخول مستثمر استراتيجى لتولى عملية الإدارة بنظام حق الانتفاع، أو طرح عملية الإدارة فى مزايدة أمام الشركات العالمية.
وكشفت المؤشرات المالية لمدينة الإنتاج الإعلامى فى 2016، تحقيقها قفزة فى الأرباح، حيث سجلت 55.5 مليون جنيه، مقابل 7.5 مليون جنيه خلال 2015، بنسبة نمو بلغت 635 % على أساس سنوى.
وارتفعت إيرادات المدينة إلى 336.6 مليون جنيه، بنهاية العام الماضى، مقابل إيرادات بلغت 309.8 مليون جنيه خلال عام 2015، وحققت أرباح فروق عملة بقيمة 49.7 مليون جنيه خلال 2016.
ويبلغ رأس المال الحالى للشركة 1.89 مليار جنيه، بإجمالى عدد أسهم 189 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد، ويمتلك اتحاد الإذاعة والتليفزيون 43 % من رأسمالها، فيما يمتلك بنك الاستثمار القومى 17.8 %.
مدينة الإنتاج الإعلامي
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