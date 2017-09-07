البنية الأساسية والزراعات المثمرة شرطان لتقنين الأراضى بمطروح

العقارية لاستصلاح الأراضى

معتز محمود



بدأت محافظة مطروح، عبر الوحدات المحلية فى نطاق المحافظة، فى تلقى طلبات توفيق الأوضاع، لحائزى أراضى الدولة منذ عدة أسابيع.



وأصدر علاء أبوزيد، محافظ مطروح، قرارا تنظيمياً، منذ أيام يحدد الضوابط الواجب توافرها لتوفيق الأحوال المستقرة لحائزى أراضى الدولة.



واشترط القرار أن تكون الأراضى المقدم بشأنها طلبات التقنين، عليها زراعات جادة ومثمرة، ومنتجة، ومستقرة، وبها بنية أساسية، ومساكن إيواء، وطالب القرار الوحدات المحلية بتسجيل الطلبات التى ترد إليها بسجلات تعد لهذا الغرض.



كما اشترط القرار توافر الحيازة الهادئة والمستقرة، بالنسبة للزراعات المنتجة، أو السكن المراد تقنينها، وتقديم جميع المستندات الدالة على ذلك، وطالب القرار المواطنين بضرورة تقديم الطلبات إلى الوحدة المحلية، الواقعة بنطاق الأرض المراد توفيق أوضاعها، ويرفق بالطلبات جميع المستندات.



وقال مصدر لـ«المال»، أنه من المقرر أن تشكل لجان لإتمام إجراءات المعاينة على الطبيعة للطلبات، التى يقدمها المواطنون.



وأضاف أن تشكيل تلك اللجان فى الفترة المقبلة، بعد تحديد اختصاصتها بشكل دقيق وطبيعة عملها.



وقررت محافظة مطروح فتح باب تلقى طلبات الشراء، لحائزى أراضى الدولة، الذين قاموا بالبناء عليها، أو استصلاحها بنطاق المحافظة، فى الفترة التى تسبق العمل بأحكام القانون 148 لعام 2006، منذ منتصف مايو الماضى، وعلى مدار 6 أشهر.



وتلقت طلبات الشراء لحائزى الأراضى بحد أقصى 2100 متر مربع لأراضى المبانى، و100 فدان للأراضى الزراعية المستصلحة، وفقا للشروط والضوابط الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لعام 2006، مع سداد مقابل الانتفاع الذى تحدده الجهة عن مدة وضع اليد.



وتعد أزمة أوضاع واضعى اليد على الأراضى بمحافظة مطروح، من أبرز التحديات، والقضايا المُلحّة التى تواجه مسئولى المحافظة الحدودية، وسكانها على السواء؛ لما لها من آثار على انتشار ظاهرة العشوائيات، والتعدِّى على أملاك الدولة.



وعقد علاء أبو زيد، محافظ مطروح، قبل فتح باب تلقى طلبات الشراء، جلسة حوار مجتمعى؛ لمحاولة وضع ضوابط قرار فتح طلبات الشراء، بعد موافقة شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بداية هذا العام، على فتح باب تلقى طلبات الشراء لتقنين حالات واضعى اليد على الأراضى بمطروح، بعد إغلاقه منذ عام 2010 حتى الآن.



ووجّه المحافظ بإيجاد الحلول القانونية المناسبة، طبقا لمستند الحيازة، ووضع 3 شرائح لطريقة السداد، على أن يراعى فيها مصلحة المواطن والدولة، بوضع ضوابط سداد مناسبة للمواطنين البسطاء، ووضع ضوابط سداد أخرى للمبانى الفاخرة تتناسب مع قيمة المبنى.



كما وجّه المحافظ، مدير حماية أملاك الدولة، بتشكيل لجنة من السادة المستشارين القانونيين، والتنفيذيين، والرقابة الإدارية، وممثلين عن لجنة الحكماء، والعُمد، والمشايخ، والشباب، تمهيدًا لوضع الحلول، والآليات المناسبة للضوابط؛ لاعتمادها حتى يتسنى البدء فى تلق طلبات الشراء.