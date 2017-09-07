الإسكندرية للأدوية تخطط لضخ 10 ملايين جنيه استثمارات

شركة الإسكندرية للأدوية

❐ منتجان جديدان.. ودراسات لاختراق أسواق جديدة



منى عبدالبارى



ترصد شركة الإسكندرية للأدوية 10 ملايين جنيه استثمارات للعام المالى الجارى 2017 – 2018، يتم تمويلها من موارد الشركة الذاتية، بهدف تنفيذ توسعات، وعمليات إحلال وتجديد، وأغراض أخرى.



قال مجدى فؤاد، مدير علاقات المستثمرين بالشركة، إن الخطة الاستثمارية سيتم توجيهها لشراء آلات جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية، وصيانة بعض المعدات الحالية، وتطبيق برنامج لتطوير المنتج النهائى، وأنظمة الحاسب الآلى بالشركة.



وأشار إلى أن القيمة المرصودة للاستثمارات مبدئية، وربما تتم زيادتها خلال العام المالى إذا ما استدعت الحاجة ذلك.



وتجاوزت استثمارات الشركة العام الماضى المنتهى فى 30 يونيو 2017، 44 مليون جنيه، مقارنة بمستهدف 21.5 مليون، بنسبة زيادة تجاوزت %106، تم تمويلها ذاتيا، بحسب القوائم المالية للشركة.



وأرجعت القوائم الزيادة فى قيمة الاستثمارات إلى فروق فى قيمة الاستثمار نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار عقب تحرير سعر الصرف، بقيمة 17.39 مليون جنيه.



وتعليقا على النتائج المالية للشركة للعام المالى المنتهى والتى أظهرت زيادة فى صافى الربح بنحو %27، لتصل إلى 91.28 مليون جنيه، مقارنة بـ 71.92 مليون جنيه العام السابق، أرجع فؤاد هذه الزيادة إلى ارتفاع مبيعات الشركة بنحو %22، لتصل إلى 51.69 مليون جنيه بنهاية العام الماضى، مقارنة بـ 42.49 مليون جنيه فى العام السابق.



وكشف فؤاد عن إجراء «الإسكندرية للأدوية» حاليا دراسات بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية – الشركة الام- للتوسع فى أسواقها التصديرية، إذ تعتزم تعزيز صادراتها للدول الإفريقية عوضا عن تأثرها سلبا بالاضطرابات السائدة نتيجة ظروف الحرب والصراعات فى عدد من أسواق المنطقة العربية مثل سوريا والعراق واليمن وليبيا والتى كانت تمثل نافذة مهمة سابقا.



وبلغت قيمة مبيعات التصدير من إجمالى مبيعات الشركة العام المالى المنتهى 33.47 مليون جنيه، ترباجع قيمته 3.522 مليون جنيه عن المسستهدف البالغ 37 مليونًا.



وتستهدف «الإسكندرية للأدوية» زيادة إيراداتها من النشاط العام الحالى لتصل إلى 650 مليون جنيه، مقارنة بنحو 517 مليونًا محققة العام المالى الماضى، كما تستهدف صادرات بقيمة 65 مليون جنيه، معولة فى ذلك بتعاونها مع الشركة القابضة فى فتح أسواق تصديرية جديدة.



كما تعتزم الشركة طرح منتجين جديدين خلال العام المالى الحالى أحدهما محلول للعين، وآخر عقار، فيما يوجد 26 مستحضرًا جديدا تحت التسجيل، بينها 24 مستحضرا بشريا لأغراض مختلفة، ومستحضران بيطريان، ومنتج بيطرى آخر تجرى عليه تجارب حاليا تمهيدا لطرحه بالأسواق، بحسب فؤاد، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد موعد للمنتجات المقرر طرحها.



ويبلغ رأس المال المدفوع للإسكندرية للأدوية 500 مليون جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بنسبة %60 للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، و%5 لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة، ومساهمين آخرين هما محمد عيد عبدالجواد، وناصر فرحات أحمد، بنسب غير معلومة.