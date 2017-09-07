اقتصادية قناة السويس توقع عقد توسعات بالعين السخنة

دولار لتمويل النقابات المستقلة

نادية صابر



وقع اللواء محفوظ عبد الرحمن طه، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، وتساو جيانج لين ممثل شركة جوشي الصينية، نائب رئيس مجلس الإدارة -والتي تعد واحدة من أكبر الشركات العاملة في تصنيع الألياف الزجاجية في العالم- عقد توسعات شركة جوشي مصر، بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية قدرها 60 مليون دولار على مساحة 90 ألف متر.



وبدأ مصنع جوشي مصر في العمل بمنطقة العين السخنة في عام 2014، لتصبح طاقته الإنتاجية السنوية بحلول عام 2017 بإجمالي 200 ألف طن.



جاء ذلك خلال ملتقى الاستثمار المصري الصيني، مساء أمس، بمدينة ينشوان بمقاطعة نينشيا، بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، ونائب وزير التجارة الصيني.



وبدأ الملتقى الصيني المصري لترويج الاستثمار والتجارة بكلمة افتتاحية لـ" تشيان كيه كينج" نائب وزير التجارة الصيني، ثم ألقى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري كلمته مشيداً بالتعاون الثنائي المشترك بين البلدين في مجالات عديدة، أهمها التبادل التجاري والاستثمارات الصينية في مصر.



وألقى اللواء محفوظ طه، كلمته أمام الملتقى مرحباً بزيادة الاستثمارات الصينية في مصر، خاصة تلك المقامة في المناطق الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتاً إلى توقيع عقود جديدة لإنشاء كبرى المشروعات الجديدة في عدة قطاعات داخل منطقة العين السخنة خلال الشهور المقبلة.



وأشار محفوظ خلال كلمته إلى أهم المشروعات التي قامت بها مصر، وتقوم بها حاليا خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتتضمن العاصمة الإدارية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع استصلاح المليون فدان ومشروعات قومية آخرى في البنية التحتية كإنشاء أكبر 7 محطات لتوليد الكهرباء، فضلاً عن أن الناتج القومي الإجمالي لمصر بلغ 4.3% يستهدف وصوله إلى 6% حتى عام 2020.



وتابع نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، أن أهم ما يميز المنطقة الاقتصادية والتي تعتبر منصة فريدة في قلب العالم تحوي مجموعة من الأنشطة البحرية والخدمات اللوجستية ومراكز التوزيع في منطقة واحدة، لافتاً إلى وجود مزايا وحوافز في المنطقة تقدمها وتمنحها للمستثمرين، منها الحوافز المالية وغير المالية، وتتمثل الحوافز المالية كالضرائب والجمارك، فالمنطقة معفاة تماماً من الجمارك إلا في حالة التصدير للسوق المحلي، فتكون الجمارك على المكون الأجنبي فقط ، أما الضرائب فهي طبقا لقانون الاستثمار الموحد الذي أصدرته مؤخراً وزارة الاستثمار ليتم تصنيف المنطقة "أ" بموجبه يتم تخفيض الضرائب على الدخل 50%.



وأعلن محفوظ أن بعد توقيع عقد توسعات جوشي للمصانع وخطوط الإنتاج بالعين السخنة، ستنضم قريباً مجموعة شركات شاندونج روي لصناعة المنسوجات وميناء شنجداو إلى المنطقة الاقتصادية.



وقال محفوظ إن هناك حوافز تتركز في مجموعة الاتفاقيات التجارية بين مصر وعدد من الدول العربية والإفريقية والأوربية، والتي تتيح سرعة وسهولة تبادل منتجات هذه الدول وتمنحها تخفيضات تزيد من حجم التبادلات التجارية، هذه الاتفاقيات تسهل نفاذ المنتجات إلى مليار و600 مليون نسمة.