وزير الزراعة يوجه ببحث طلبات المتقدمين لمشروع البتلو

وزير الزراعة عبد المنعم البنا

الصاوى أحمد



كلف الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وسيد القصير رئيس البنك الزراعي، بعقد اجتماع عاجل بداية الأسبوع المقبل، لمجلس إدارة المشروع القومي لإعادة إحياء البتلو، لبحث كل الطلبات الخاصة بالمتقدمين للاستفادة من القرض، وذلك بعد إتاحة التمويل للمرحلة الثانية للمشروع.



وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك تنسيقًا مع البنك المركزي المصري والبنك الزراعي المصري، لتوفير باقي المبلغ المخصص للمشروع وقيمته 200 مليون جنيه، لتنفيذ باقي مراحل المشروع، والذي يهدف إلى دعم صغار المربين وشباب الخريجين، وتوفير فرص عمل جديدة لهم، كذلك تنمية الثروة الحيوانية في مصر، والمساهمة في تقليص الفجوة من اللحوم الحمراء.



كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلنت عن إعادة إحياء المشروع القومي للبتلو، والذي يستهدف صغار المربيين وشباب الخريجين لمنحهم قروضًا لشراء عجول البتلو من الأبقار والجاموس، وأعلاف التغذية، بفائدة بسيطة 5% متناقصة، بما يسهم في توفير فرص عمل كبيرة، والمساهمة في تنمية الثروة الحيوانية في مصر، والنهوض بها، كذلك تقليص الفجوة في اللحوم الحمراء وتوفير البروتين الحيواني، بما يساهم أيضًا في خفض أسعارها.



وانتهى مجلس إدارة المشروع في مرحلته الأولى من اعتماد قروض بإجمالي مبلغ 99 مليونًا و957 ألفًا و500 جنيه، خلال الفترة الماضية، لصالح 618 مستفيدًا في 17 محافظة، وتم تمويل عمليات شراء 8055 رأسًا من العجول البتلو الجاموس والأبقار بمبلغ 71 مليونًا و382 ألفًا و500 جنيه، فضلًا عن تمويل تغذية 5715 رأسًا بمبلغ 28 مليونًا و575 ألف جنيه، وذلك بعد دراسة مستوفية من قبل البنك الزراعي المصري، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة.