انعقاد الجمعيات العامة لشركات القابضة للسياحة.. الأسبوع المقبل

أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال 123

المال - خاص



تنتهى الشركة القابضة للسياحة والفنادق، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، من عقد الجمعيات العامة لشركاتها التابعة الأسبوع المقبل، وذلك لمناقشة واعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى 2016/2017.



وسيتم عقد الجمعيات العامة لشركات "بيع المصنوعات المصرية"، والملابس والمنتجات الاستهلاكية "صيدناوي"، والأزياء الحديثة "بنزايون"، وبيوت الأزياء الراقية "هانو"، يوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر 2017، فى حين تعقد جمعية شركتا "مصر للصوت والضوء"، و"مصر للفنادق" يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2017.



كانت شركات "المعمورة" و"إيجوث" و"مصر للسياحة" التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، قد عقدت جمعياتها العامة خلال شهرى يوليو وأغسطس 2017، وتم اعتماد قوائمها المالية عن عام 2016/2017، وذلك بتحقيق صافى ربح 23 مليون جنيه بنسبة زيادة 303%، و341.151 مليون جنيه بمعدل نمو 85%، و51.636 مليون جنيه بنسبة نمو 83.4% على التوالى.



وبذلك تكون الشركة القابضة للسياحة والفنادق ـ يتبعها 9 شركات ـ أولى شركات قطاع الأعمال العام القابضة التى تنتهى من عقد الجمعيات العامة للشركات التابعة لها.



جدير بالذكر أن المؤشر الإجمالى التقديرى لأرباح الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، قد سجل 3.655 مليار جنيه صافى ربح حتى 30 أغسطس 2017، وذلك بعد انعقاد الجمعيات العامة لعدد 9 شركات، مقابل 1.675 مليار جنيه عام 2015/2016.