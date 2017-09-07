بريطانيا تضخ حزمة جديدة من استثمارات البنية التحتية

السفير البريطاني الجديد في مصر جون كاسن

❐ كاسن: نعلم أن عودتنا لصدارة السياحة تتطلب استئناف رحلات شرم الشيخ



هاجر عمران



قال جون كاسن، السفير البريطانى فى مصر، إن الفترة المقبلة تشهد ضخ حزمة جديدة من الاستثمارات البريطانية، فى السوق المحلية بقطاع البنية التحتية، والإعلان عن تفاصيلها خلال زيارة المبعوث التجارى جيفرى دونالدسون، نهاية الشهر الحالى.



وأضاف: «التدفقات البريطانية إلى السوق المصرية، تبلغ نصف إجمالى التدفقات الأجنبية للسوق، كما أننا نعلم ماهية المرحلة التى يمر بها الاقتصاد، وبريطانيا لديها مسئولية خاصة تجاه الاقتصاد، لأنها الشريك الاقتصادى الأول لمصر، وهو ما توضحه الأرقام والإحصاءات».



ووفقا لأحدث إحصاءات البنك المركزى المصرى، ارتفعت تدفقات استثمارات المملكة المتحدة، بنسبة %10.77 خلال الـ9 أشهر من العام المالى المنتهى، لتسجل 4808.5 مليون دولار، مقابل 4340.9 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وارتفع حجم التبادل التجارى خلال نفس الفترة مع المملكة المتحدة، إلى 2.4 مليار دولار، فى الـ 9 أشهر الأولى من العام المالى المنتهى، مقابل 2.3 مليار دولار خلال فترة المقارنة من العام السابق عليه.



وأكد أن زيارة وزير الدولة، إليستر بيرت، إلى القاهرة الشهر الماضى، تناولت 3 أهداف رئيسية، هى التركيز على دعم الاقتصاد، ووضع خطط طويلة الأمد، لدعم التعليم، إلى جانب تنمية التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب.



وقال إن بلاده تريد التأكد من أن التحول الاقتصادى يشمل حماية الشعب، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود، ما دفع بلاده إلى تقديم تمويلات بقيمة 150 مليون دولار للحكومة، لدعم وحماية المصريين.



وأضاف أن زيارة الوزير البريطانى تضمنت مناقشة خطط طويلة الأمد، لتطوير التعليم، خلال الـ 25 عاما المقبلة، وأن أكثر شىء يمكن للحكومة القيام به لتحقيق النجاح خلال الـ 20 عاما المقبلة، الاهتمام بالتعليم وإعطاء أفضل فرص تعليم ممكنة للشباب.



وتابع: «نحن ندعم بشكل قوى الزيارة المرتقبة التى يقوم بها طارق شوقى، وزير التعليم، إلى لندن الفترة المقبلة، وأنه زار لندن مرات كثيرة، مشيرًا إلى أن الطرفين يعملان بشكل وثيق لتعزيز ودعم التعاون فى مجال التعليم مستقبليا، إلى جانب فتح المجال لمنح أكثر من الجانب البريطانى للمصريين».



ولفت إلى أن السفارة افتتحت برنامج منح تشفيننيج الشهر الماضى، كما أن التقديم يستمر حتى 7 نوفمبر، ولدينا استمارات لدراسة علوم الدكتوراة، والتقديم مستمر حتى منتصف أكتوبر المقبل، ولدينا هدفًا نعمل عليه منذ زيارة الرئيس السيسى إلى بريطانيا فى 2015 وهو تقديم 100 منحة دراسية إضافية للمصريين.



وأضاف أن بلاده احتفلت منذ أيام بمقر السفارة بإرسال 3 طلاب من خريجى الأزهر إلى الجامعات البريطانية، لدراسة الدكتوراة للعام الثانى على التوالى، مشيرا إلى أنه عمل بجد لتعزيز أعداد طلاب الأزهر، الذين يدرسون عبر المنح فى الجامعات البريطانية، بعد عقد اجتماع مع الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فى أول اجتماع لهما بعد توليه منصب سفير بريطانيا فى مصر فى 2014.



وأكد أن إرسال خريجى الأزهر إلى الجامعات البريطانية لدراسة الدكتوراة أمر حديث، إلا أن دراسة الماجستير يحدث منذ أعوام عديدة، مشيرا إلى مضاعفة ميزانية برنامج تشيفننيج منذ 2014 حتى الآن، واستفادة 450 طالبا لدراسة الماجيستير، إلى جانب دراسى الدكتوراة فى الجامعات البريطانية.



وأضاف أن الهدف الثالث لزيارة الوزير البريطانى اليستر بيرت، عنصر الأمن، ونسعى إلى تحسين العمل مع السلطات المصرية بهذا الصدد، لأن مكافحة الإرهاب أصبحت معركة عالمية، ونحن نعانى من الإرهاب فى بريطانيا، ومصر، وكل الدول، مشيرًا إلى أن سياسة بريطانيا فى مكافحة الإرهاب والتطرف أصبحت أكثر تشددا.



وفى إطار متصل، أكد أن بلاده تخوض مناقشات شبه يومية مع الجانب المصرى، بشأن سلامة المطارات خلال الـ 20 شهرا المنقضية، لا سيما بعد سقوط الطائرة الروسية فى شرم الشيخ، وتعليق الطيران الإنجليزى إلى المدينة، ويتبادل الخبراء الإنجليز مع نظرائهم المصريين الحديث تقريبا كل يوم بخصوص الوضع الأمنى فى المطارات، وهى محادثات محترفة، وإيجابية، وأصبحنا نرى نتائج إيجابية.



وأشار إلى أن السياح الإنجليز يأتون فى المرتبة الثانية فى قائمة أعداد السياح الأجانب إلى مصر العام الماضى، بعدد 237 ألف سائح.وتابع: نريد أن نعود إلى مرتبة الصدارة، ونتفهم أن عودة الرحلات إلى شرم الشيخ مهم لتحقيق هذا الهدف.



وأشار إلى قدوم 40 رحلة طيران إلى المدن المصرية المختلفة، الغردقة، ومرسى علم، والأقصر، والقاهرة، كما أن العام الحالى شهد زيادة أعداد الليالى التى يقضيها الإنجليز فى مصر، بنسبة %63 مقارنة بالعام الماضى.