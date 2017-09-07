مد لهم إيدك

هكذا أصبح المجتمع المصرى يفرض عليك ما لا تقبله النفس ولا العين ولا المنطق ولا الذوق العام ولا الخاص وتعالى معايا أيها المواطن نستعرض هذا الأذى السمعى والبصرى والنفسى والاجتماعى والاقتصادى، ومع هذا كل منا يعيش فى جزيرة معزولة بلا تكاتف مجتمعى واهتمام بالآخر بل فى عز حادث القطار مسعفان واقفان يأخذان صورة سيلفى..!



تعال نستعرض سويا وبشكل عشوائى تلك الحالات العارضة والمدبرة للمواطن المصرى الغلبان الذى أصبح فى حالة رد الفعل أو المستلم الجيد لأى حدث صغر أو استفحل، يتوقعه أو لا يتوقعه يصبح ويمسى على كارثة من العيار الثقيل التى تطال حفنة من المواطنين فى مقتل حوادث الأقباط المتواترة الأخيرة فى قرى الصعيد المختلفة، حوادث القطارات التى أسفر عنها مئات القتلى والجرحى شردت الكثير من العائلات وغيرت فى جزء من وجه الخريطة الاجتماعية منهم من يتم ضياع حاضره ومستقبله، حيث أصاب الإهمال والفساد الضارب كل توقع.. كوارث غير كونية ينأى عنها الله، تحدث بيد بشر يكتبون بإهمالهم وقلة اكتراثهم وموت ضمائرهم كلمة النهاية لحياة، يكتبها الفساد المنتشر مثل المبيد ثلاثى الأبعاد يجرف أمامه كل حياة كريمة وشرف.



أما الحوادث اليومية التى يتعرض لها المواطن مثل انقطاع الكهرباء فى القرن الواحد والعشرين صنبور أخرس عن الماء أو وانت ماشى الصبحية على شغلك تتكعبل فى بالوعة أو مطب وتنكسر نصين، نص ماشى والنص التانى عطلان، ويمكن خناقة مع بعض هواة جر الشكل وهم كثر، والتعرض لأشكال من النصب والاحتيال من أول ارتفاع الأسعار الجنونى ثم تكتشف أن العبوة بايظة.. غير الإشاعات والإجرام الممنهج وجرائم القتل العمد.. فى مجتمعنا لا أحد ممن حولك يدافع عنك فأنت وحدك؟!



قد تحدث تلك الجرائم فى الخارج خاصة الجرائم التى تمس الأفراد، جريمة غش تجارى، تعرض للعنف، سرقة، قتل، بلطجة، فى هذه الحالة لا يوجد ما يسمى مواطن مالوش دعوة أو يستهين بما يتعرض له جاره، بل يتكاتف الجميع من الجيران، أو شاهدى العيان، للتعاون معا ومساعدة الضحية وقد تحل المشكلة ويأخذ الضحية حقه بمؤازرة الناس قبل أن يتدخل البوليس، أن المجتمع يحمى بعضه البعض، فهم من الحصافة بحيث اكتشف الفرد هناك أن يضع نفسه مكان الضحية، وعليه أن يساعد مجتمعه بلا أنانية وحب النفس ونذالة عدم المساعدة، للأسف مجتمعاتنا تفقد الكثير من الأمان فى ظل الاستهانة بالآخر، عزيزى المواطن الذى حدث للآخر قد يحدث لك يوما ما، فلا تبخل، مد لهم إيدك.