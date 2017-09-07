5 شركات تسحب كراسة شروط 3 مجمعات صناعية بالصعيد

طارق قابيل 8

❏ تأجيل تلقى العروض لمنتصف أكتوبر المقبل



عمر سالم



تقدمت 5 شركات تطوير صناعى محلية وعربية، لشراء كراسة شروط 3 مجمعات صناعية، طرحتها هيئة التنمية الصناعية بداية أغسطس الماضى فى محافظات الصعيد.



كان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد أعلن عن طرح مجمعات صناعية فى صعيد مصر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى أطلقها خلال مؤتمر الشباب الثانى فى أسوان خلال يناير الماضى.



وكشفت مصادر مسئولة فى هيئة التنمية الصناعية، أنه تم تأجيل تلقى العروض من الشركات الراغبة فى المنافسة على المجمعات الصناعية إلى منتصف أكتوبر المقبل بدلا من سبتمبر الحالى.



وتضم المجمعات الثلاثة نحو 600 وحدة صناعية، موزعة بواقع 200 وحدة فى كل محافظة، وهى المنيا وبنى سويف والفيوم.

وأضافت أنه سيتم تخصيص المجمعات لصالح الصناعات الصغيرة والمتوسطة، على أن تكون الأراضى بالمجان، مشيرة إلى أن طرحها على المطورين الصناعيين هدفه الاستفادة من خبراتهم فى مجال إنشاء وتطوير وإدارة المناطق الصناعية.



وكشفت المصادر أن كل محافظة ستحدد نوعية الأنشطة الصناعية التى سيتم تخصيص وحدات لها، على أن تكون الأولوية للصناعات الغذائية، فضلاً عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



فى ذات السياق، أوضحت المصادر أنه حال تقديم عروض مالية من شركات المطور الصناعى بسعر مبالغ فيه سيتم رفضها، على أن تقوم الهيئة بتشييد المصانع بنفسها وترفيقها من أجل خفض أسعارها للمستثمرين.



وأشارت إلى أن المصانع سيتم طرحها بعد ترفيقها على المستثمرين بالتراخيص حتى يتم التيسير عليهم، وذلك ضمن خطة الهيئة لطرح نحو 15 مجمعا خلال الفترة الحالية انتهت من إجراءات 8 منها حتى الآن.