أيكون تدرس الاستحواذ على أكرو للشدات

اكرومصر للشدات والسقلات المعدنية 66

شريف عمر



علمت «المال» أن شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير «أيكون» تدرس التقدم بعرض شراء إجبارى للاستحواذ على كامل أسهم شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، المملوكة لـ «أيكون» بنسبة %30.



ويساهم رجل الأعمال عرفات صقر بنسب مختلفة فى رأسمال الشركتين، كما يترأس مجلس إداراتهما، وتقدم مؤخرا بعرض شراء إجبارى لـ %46 من أسهم «أيكون»، حتى يرفع حصته إلى %74.5.



وقالت مصادر وثيقة الصلة، إن إدارة «أيكون»، تدرس سبل تنفيذ عرض الشراء المحتمل، وما إذا كان سيتم عبر مبادلة الأسهم، أم من خلال سداد القيمة نقداً من الموارد الذاتية، أو الاقتراض البنكى، أو عبر زيادة رأس المال.



ويتوزع هيكل ملكية «أكرو للسقالات»، بواقع %30 لـ« أيكون»، و%13.8 لعرفات صقر، و%16.3 لشركة المقاولين العرب، و%5 لأحمد عبد الصمد، وتتوزع باقى الحصص بين حملة أسهم التداول الحر.



ورجحت المصادر تقديم عرض الشراء قبل نهاية العام الحالى، أو بداية العام المقبل على أقصى تقدير، فى الوقت الذى يسعى فيه رجل وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ عرض الشراء الإجبارى الذى قدمه عرفات صقر مؤخرا لـ %46 من أسهم «أيكون».



وكانت هيئة الرقابة المالية قد وافقت منذ شهر على نشر إعلان عرض الشراء المقدم من عرفات صقر، بسعر 7.12 جنيه للسهم، ومن المخطط انتهاء مدة تنفيذ العرض فى البورصة يوم 11 سبتمبر الجارى.



يتوزع هيكل ملكية « أيكون»، بواقع %28.5 لعرفات صقر، و%9.7 لمنى صقر، و%10.5 لهشام يوسف الفار، والباقى للتداول الحر.



ورجحت المصادر الاستعانة بشركة ميجا إنفستمنت لتداول الأوراق المالية، لتولى مهام السمسار المنفذ للصفقة المرتقبة على «أكرو، فى ظل توليها نفس المهام فى العرض المقدم من عرفات صقر لـ »أيكون».



يبلغ رأسمال «أيكون» 106.9مليون جنيه، موزعاً على 26.7 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم، وتعمل الشركة فى مجال صناعة وتجارة الألات والمعدات والمواد المعمارية، وصناعة وتجارة المركبات، ونشاط تجارة مواد البناء والحديد والأسمنت والأخشاب، وارتفعت أرباحها خلال النصف الأول من العام الجارى إلى 38.3 مليون جنيه، بزيادة قدرها %56، مقابل أرباح بلغت 24.5 مليون جنيه، بالنصف المقارن من 2016.



فيما يبلغ رأسمال شركة أكرو مصر للشدات 110.10 مليون جنيه، موزعاً على 11 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، وخلال النصف الأول من العام الحالى تراجعت أرباح «أكرو» لتصل إلى 63.59 مليون جنيه، مقابل 67.5 مليون جنيه فى النصف المماثل من العام الماضى، بنسبة انخفاض %5.8.