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اتصالات وتكنولوجيا
الأسعار الجديدة للمكالمات الصوتية الدولية
الخميس 07 سبتمبر 2017 09:34 ص
الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
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الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
❏ تخفيضات تصل لـ%25 على الأساسى.. و%15 للعروض الترويجية
محمود جمال وسمية كمال
أخطر جهاز تنظيم الاتصالات شركات المحمول الثلاث العاملة بالسوق المحلية بالأسعار الاسترشادية الجديدة للمكالمات الصوتية الدولية بعد زيادتها، لتدخل حيذ التنفيذ منذ يوم الثلاثاء الماضى.
وحدد الإطار التنظيمى الذى أرسله المرفق للشركات، واطلعت «المال» على نسخة منه، سعر دقيقة المكالمة الدولية الجديدة من مصر إلى الدول العربية وأمريكا خلال أوقات الذروة بـ5.25 جنيه، و4.05 جنيه فى غير أوقات الذروة، و6.15 جنيه لدول الاتحاد الأوروبى وكندا للذروة، و5.25 جنيه فى غير أوقات الذروة.
أما بالنسبة لباقى دول العالم، فسيتم احتساب سعر الدقيقة خلال أوقات الذروة بـ7.65 جنيه، و6 جنيهات فى غير أوقات الذروة، و12 جنيهًا للدول التى يصعب الوصول إليها فنياً مثل الجزائر ومالى وموريتانيا.
وبدأت «فودافون» فى إرسال sms لعملائها للتعريف بالأسعار الجديدة.
وأرجع مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول زيادة أسعار المكالمات الصوتية الدولية إلى ارتفاع سعر صرف الدولار عقب قرار الحكومة تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى، إذ تسدد «المصرية للاتصالات» رسوم الربط مع شبكات الاتصالات العربية والأجنبية بالدولار ثم تقوم ببيعها للمحمول.
وأوضح المصدر لـ«المال» أنه لا توجد أى زيادات سيتم فرضها على خدمة الرسائل النصية «sms»، وستستمر أسعارها تتراوح بين جنيهين و5 جنيهات، حسب كل شركة.
وكان يتم حساب سعر دقائق المكالمات الدولية حسب الدولة ووقت الإتصال، بما لا يقل عن 199 قرشاً خارج أوقات الذروة، و3.5 جنيه خلال أوقات الذروة.
وحدد الإطار وقت الذروة، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساء يوميًّا، ومثلها بالنسبة لأوقات غير الذروة، ويمكن تغيير هذه الأوقات، بِناءَ على طلب المشغلين.
واشترط ألا تزيد مدة وقت غير الذروة على 12 ساعة يوميًّا بأى حال من الأحوال، ولكى يسرى هذا التغيير يجب الحصول على موافقة كتابية من الجهاز بذلك، بحيث يكون العرض فى صورته النهائية متمشيًا مع هذه السياسة.
وتواصلت «المال» مع ممثلى خدمة العملاء فى شركات المحمول الثلاث عبر «فيس بوك» وأرجعوا زيادة المكالمات الدولية إلى ارتفاع سعر صرف العملة الأمريكية.
كما أتاح «تنظيم الإتصالات» للشركات إمكانية منح تخفيض على أسعار المكالمات الدولية يصل إلى %25 للأساسى، و%15 للعروض الترويجية، فى صورة دقائق أو رسائل قصيرة أو خدمات الانترنت، على أن تكون قيمة التخفيض تعادل نفس قيمة الدقائق أو الرسائل القصيرة أو خدمات الإنترنت.
وشدد الجهاز على ضرورة مراجعة هذه الأسعار سنويأ أو عند إجراء أى تغيير على بنود اتفاقيات بيع دقائق المكالمات الدولية بالجملة من المصرية للاتصالات إلى «فودافون» و«أورنج» و«اتصالات».
واشترط على جميع شركات المحمول أن يكون أقصى عدد ايام للعروض الترويجية الخاصة بعملاء الدولى سنويا لكل شركة هو 90 يوما لعملاء الكارت ومثلها لعملاء الخط.
وفى جميع الأحوال يجب تقديم هذه العروض إلى الجهاز قبل 7 أيام عمل من اعتمادها لدراستها والبت فيها، وتلتزم الشركة بعدم تقديم هذه العروض إلا بعد موافقة الجهاز الكتابية عليه.
وتلتزم «المصرية للاتصالات» بأن يكون أقصى عدد من الايام فى السنة للعروض الترويجية الخاصة بالدولى هو 90 يوما لعملاء المنزلى والتجارى والكروت سابقة الدفع كل على حدة.
يذكر أن «المصرية للاتصالات» و«اتصالات مصر» هما الشركتان اللتان تمتلكان بوابة مكالمة دولية، وتسعى «أورنج» و«فودافون» للحصول عليها فى اطار تراخيص الجيل الرابع للاتصالات لاحقا، فيما تتيحان الخدمة عبر بوابة «المصرية».
ويصل حجم العوائد التى تحققها «المصرية للاتصالات» التى تحتكر البنية التحتية للاتصالات كافة، إلى مليار جنيه سنويأ من المكالمات الدولية.
تنظيم الاتصالات
فودافون مصر للاتصالات
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