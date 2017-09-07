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بالصور .. انتشال جثة أحد ضحايا عقار محرم بك
الخميس 07 سبتمبر 2017 04:14 ص
انتشال جثة
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انتشال جثة
مها يونس
صرح الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية أنه ضباط الحماية المدنية انتشلوا جثة أحد ضحايا العقار المنهار بمنطقة محرم بك، منذ دقائق قليلة، وهي لشخص يدعى الحاج متولي سليمان محمود سليمان عبد ربه، وشهرته الحاج صالح، ويبلغ من العمر ٦٤ عاما.
وأشار سلطان أن أعمال رفع الأنقاض مازالت مستمرة حتى الآن، بتواجد جميع الجهات المعنية، وتكثيف الأعمال للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.
وكانت قد استعانت محافظة الإسكندرية بالكلاب البوليسية للبحث والكشف عن المتوفين أسفل أنقاض العقار بعد مرور ساعات من البحث من قبل الحماية المدنية والمطافئ والجهات المعنية دون جدوى، في حين إبلاغ ذوي المتوفين بوجود شخصين من قاطني العقار أسفل الأنقاض.
يذكر أنه انهار صباح الأربعاء عقار قديم مكون من 4 طوابق حتى سطح الأرض، والذي صدر ضده قرار ترميم ولم ينفذ، وأسفر عن مصرع سيدة من المارة أثناء سقوط العقار، وإصابة آخر ممن ساعدوا في رفع الأنقاض.
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