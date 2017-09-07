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رئيس بعثة الحج المصرية يصل مطار القاهرة
الخميس 07 سبتمبر 2017 01:17 ص
رئيس بعثة الحج المصرية
أخر الأخبار
رئيس بعثة الحج المصرية
بدور إبراهيم:
وصل إلى الصالة الموسمية بمطار القاهرة، منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس بعثة الحج الرسمية، قادما من المدينة المنورة، على متن الطائرة 678 مصر للطيران.
يذكر أنه عادت بعثة الحج لـ1000 من أسر الشهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة من الأراضى المقدسة بعد أداء مناسك الحج، وضمت البعثة العديد من الضباط وضباط الصف والجنود وأسر الشهداء ومصابي العمليات من القوات المسلحة والشرطة، وذلك تلبية لدعوة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين.
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