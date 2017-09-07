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عودة 1000 حاج من أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة
الخميس 07 سبتمبر 2017 12:48 ص
عودة 1000 حاج من أسر شهداء القوات المسلحة
أخر الأخبار
عودة 1000 حاج من أسر شهداء القوات المسلحة
بدور ابراهيم
عادت بعثة الحج لـ1000 من أسر الشهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة من الأراضى المقدسة بعد أداء مناسك الحج وسط مشاعر إيمانية صادقة راجين القبول من المولى، وضمت البعثة العديد من الضباط وضباط الصف والجنود وأسر الشهداء ومصابي العمليات من القوات المسلحة والشرطة، وذلك تلبية لدعوة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين.
وأشاد الحجاج من أعضاء البعثة بحفاوة الاستقبال ومستوى التنظيم والإعداد الجيد، وتوفير سبل الراحة لأداء مناسك الحج، بدءاً من السفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية والعلاج، وذلك من أجل أداء الشعائر بكل سهولة ويسر.
ومن جانبهم، قدم أعضاء البعثة وأسر الشهداء والمصابين الشكر والامتنان للملكة العربية السعودية والقوات المسلحة ووزارة الداخلية على الاهتمام الكبير والرعاية المستمرة لهم ، متمنين لمصر المزيد من الامن والاستقرار.
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