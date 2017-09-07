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رياضة
منتخب مصر للـدودج بول يتأهل لكأس العالم 2018 بأمريكا
الخميس 07 سبتمبر 2017 12:36 ص
منتخب مصر للـدودج بول
أخر الأخبار
منتخب مصر للـدودج بول
وكالات:
تأهل منتخب مصر للـ«دودج بول» لبطولة كأس العالم، والمزمع إقامتها في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في 2018.
وكان المنتخب المصرى قد تأهل بعد مشاركته بالبطولة الأفريقية، والتي استضافتها القاهرة بمشاركة منتخب جنوب أفريقيا.
واعتذر المنتخب النيجييري عن عدم المشاركة بالبطولة لأسباب خاصة.
وكانت الصالة المغطاة بالمركز الأوليمبي بالمعادي قد استضافت فعاليات البطولة، والتي استمرت لمدة يومين.
وقد مثل المنتخب المصري في هذه البطولة فريقين، أحدهما للشباب والفريق الآخر للمختلط سيدات ورجال، بحيث يحتوي كل فريق على 10 لاعبين، تتراوح أعمارهم من الـ16 إلى 30 عامًا.
وقد نجح فريق المختلط في التأهل لبطولة كأس العالم للعبة.
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