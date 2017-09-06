تحطم طائرة بمطار ويلز البريطاني

تحطم الطائرة الجزائرية

وكالات:



تحطمت طائرة في مطار ويلز البريطاني وسمع دوي انفجار ضخم، حسبما أفاد شهود عيان.



وأشارت صحيفة "ذا ديلى إكسبريس" البريطانية إلى أن مصادر فى الشرطة أكدت تحطم الطائرة.