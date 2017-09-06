الصين تمنح غينيا 20 مليار دولار قروضا مقابل الألومنيوم

علم الصين

خالد بدر الدين



أعلن، اليوم الأربعاء، عبدالله ماجاسوبا وزير المناجم الغيني، أن حكومة الصين وافقت على تقديم قروض بقيمة 20 مليار دولار لغينيا على مدى 20 عاما تقريبا في مقابل امتيازات معدنية تركز بشكل رئيسي على خام البوكسيت الذى يستخرج منه الألمنيوم والموجود بوفرة في غينيا التى تقع في غرب أفريقيا.



وتستخدم الصين كثيرا معادلة " بناء الطرق مقابل استيراد المعادن" للنفاذ إلى الموارد الأولية في أفريقيا كما قال ماجاسوبا الذى يؤكد إن المشاريع المخصصة تشمل طرقا في العاصمة الغينية وطرقا سريعة في البلاد ومشروعا لتوسيع ميناء كوناكري وخطا للنقل الكهربائي وبناء جامعة.



وأضاف الوزير عبد الله ماجاسوبا إن من بين المشاريع التي ستمولها القروض مصنع مزمع لتنقية الألومينا لشركة تشاينا باور انفستمنت ومشروع للبوكسيت لشركة الألمنيوم الصينية المحدودة (تشالكو) ومشروع آخر للبوكسيت لمجموعة هينان الصينية للتعاون الدولي والمشاريع الثلاثة جميعها في بلدة بوفا بشمال غرب غينيا أكبر منتج في أفريقيا للبوكسيت وهي مادة خام تستخدم في صناعة الألمنيوم ويوجد بها بعض من أغنى مناجم البوكسيت وخام الحديد في العالم.



وقال ماجاسوبا لوكالة رويترز تلك هي المشاريع الثلاثة المستهدفة كأولوية في المرحلة الأولى وإن الإيرادات التي ستولدها هذه المشاريع ستستخدم في رد القروض وأن الاموال ستنفق على مشاريع للبنية التحتية تشتد حاجة البلاد إليها لأن غينيا هي إحدى الدول الأقل تنمية في العالم.



وتخطط شركة تشالكو الصينية لاستثمار 500 مليون دولار في مشروع بوفا الواقعة على بعد حوالي 200 كيلومتر من العاصمة كوناكري والذي تخلت عنه شركة بي.إتش.بي بيليتون في 2013.