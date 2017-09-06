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اقتصاد وأسواق
الذهب يتراجع وعيار 21 يسجل 650 جنيها للجرام
الأربعاء 06 سبتمبر 2017 08:13 م
الذهب 1
أخر الأخبار
الذهب 1
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب اليوم بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء تراجعا طفيفا فى الأسعار بعد موجه من الارتفاعات على خلفية ارتفاع أسعار الأوقية عالميا.
وقال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن عيار 21 انخفض بنحو ٢ جنيهات ليسجل 650 جنيها للجرام مقابل 652 جنيها أمس.
وأوضح أن سعر عيار 18 سجل نحو 557 جنيها للجرام، كما انخفض عيار 24 سجل اليوم 744 جنيها للجرام مقابل 745 جنيه أمس، فيما ارتفع الجنيه الذهب ليسجل نحو 5205 جنيها بدلاً من 5219 أمس وتراجعت الأوقية إلى 1334، بدلاً من 1339 دولارًا أمس.
الذهب
أسعار الذهب
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