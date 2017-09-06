EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
حديد الجارحي تعلن أسعار تسليم المصنع لشهر سبتمبر
الأربعاء 06 سبتمبر 2017 07:05 م
حديد الجارحي
أخر الأخبار
حديد الجارحي
المرسي عزت - عمر سالم
أعلنت شركة حديد الجارحي، اليوم، استمرار أسعارها تسليم المصنع ليصل سعر الطن إلى 11600 جنيه للطن، وهي نفسها أسعار الشركة لشهر أغسطس.
وتعد شركة الجارحي أول من يعلن استمرار أسعاره دون زيادات بعد شهر أغسطس.
وقامت كل الشركات المنتجة أغسطس الماضي بزيادة أسعارها تسليم المصنع؛ بسبب زيادات أسعار البليت.
وتتراوح أسعار طن الحديد للمستهلك النهائي ما بين 11900 و 12 ألف جنيه للطن.
الحديد
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا