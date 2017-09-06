حديد الجارحي تعلن أسعار تسليم المصنع لشهر سبتمبر

حديد الجارحي

المرسي عزت - عمر سالم



أعلنت شركة حديد الجارحي، اليوم، استمرار أسعارها تسليم المصنع ليصل سعر الطن إلى 11600 جنيه للطن، وهي نفسها أسعار الشركة لشهر أغسطس.



وتعد شركة الجارحي أول من يعلن استمرار أسعاره دون زيادات بعد شهر أغسطس.



وقامت كل الشركات المنتجة أغسطس الماضي بزيادة أسعارها تسليم المصنع؛ بسبب زيادات أسعار البليت.



وتتراوح أسعار طن الحديد للمستهلك النهائي ما بين 11900 و 12 ألف جنيه للطن.