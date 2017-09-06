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بورصة وشركات
المصرية لإعادة التمويل تمنح الشركات 55 مليون جنيه
الأربعاء 06 سبتمبر 2017 06:47 م
المصرية لإعادة التمويل العقارى
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المصرية لإعادة التمويل العقارى
أحمد الدسوقى
قالت الهئية العامة للرقابة المالية إن الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى منحت الشركات العاملة بالسوق تمويلات بقيمة 55 مليون جنيه فى الفترة من يناير وحتى يوليه 2017 مقابل 74 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.
وأشارت الهيئة فى أحدث تقرير صادر عنها إلى أن إجمالى ما تم ضخه من قبل شركة إعادة التمويل منذ إنشائها وحتى يوليه الماضى بلغ مليار جنيه، مقابل 996 مليون جنيه فى يوليه قبل الماضى.
فى سياق متصل، لفتت الهيئة إلى أن فئة الدخل الأعلى من 3500 جنيه استحوذت على أكثر 99.7% من إجمالى التمويلات التى ضختها الشركات من بداية العام وحتى يوليه الماضى والتى تعدت المليار جنيه، فيما استحوذت فئة الدخل الأكبر من 2500 وحتى 3500 على 0.3% فقط، بينما لم تضخ الشركات جنيها واحدا لفئة الدخل الاقل من 2500 جنيه.
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