شركات التمويل العقاري تضخ مليار جنيه خلال 7 أشهر

التمويل العقارى

أحمد الدسوقى



كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية أن شركات التمويل العقارى العاملة فى مصر ضخت أكثر من مليار جنيه فى الفترة من يناير وحتى يوليه 2017- أى خلال الـ 7 شهور الأولى من العام الحالى- مقابل 564 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.



وقالت الهيئة فى أحدث تقاريرها إن إجمالى التمويلات التى ضختها الشركات فى السوق منذ بدء النشاط وحتى يوليه 2017 ارتفعت إلى 7.9 مليار جنيه مقابل 6.3 مليار جنيه فى يوليه 2016.



وأشارت إلى أن إجمالى الأرصدة القائمة لدى الشركات التى تعمل فى التمويل العقارى قدرت بـ3.4 مليار جنيه فى يوليه 2017 مقارنة بـ2.7 مليار جنيه نهاية يوليه 2016.