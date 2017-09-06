EGX30 بين الهبوط لمستوى 12900 والصعود لـ 13500 نقطة

ارتفاع البورصة المصرية

- أدهم جمال الدين يحدد مستوى 13200 نقطة لوقف خسائر المستثمر قصير الأجل

- توني كمال يعول على صعود السوق بدعم أسهم البتروكيماويات والسياحة والإسكان



جهاد سالم



حدد خبراء التحليل الفني وسوق المال سناريوهان لتحركات مؤشرات البورصة خلال تعاملات الغد، الأول يتضمن مواصلة مؤشرها الرئيسي EGX30 الهبوط مستهدفا مستوى 12900 نقطة حال عدم تمكنه من الثبات أعلى مستوى 13300 نقطة.



ويحمل السيناريو الآخر رؤية متفائلة، تتضمن دعم أسهم قطاع البتروكيماويات والسياحة والإسكان، مقاومة المؤشر ودفعه للصعود معاودا استهداف مستوى 13500 نقطة.



وأنهى مؤشر السوق الرئيسي EGX30 تعاملات اليوم على هبوط بنسبة 0.72% مسجلا مستوى 13317 نقطة، وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة والصغيرة 0.63% ليغلق عند 687 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بـ 0.42%، ليسجل 1557 نقطة.



وبلغت إجمالي قيمة التداول على الأسهم 719.2 مليون جنيه، فيما فقد رأس المال السوقي نحو ثلاثة مليارات ليسجل 701.6 مليار جنيه، مقابل 704.8 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.



من جانبه، قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفني بشركة "كايرو كابيتال" لتداول الأوراق المالية: إن مؤشر البورصة الرئيسي تعرض خلال تعاملات اليوم لعمليات جني أرباح جزئية بعد اقترابة من مستويات 13500 نقطة، لتدفعه للإغلاق قرب مستوى 13300 نقطة، معتبرا كسر ذلك المستوى بمثابة بداية للهبوط قرب 13200 نقطة.



وحدد جمال الدين مستوى 13200 نقطة على صعيد مؤشر السوق الرئيسي كمستوى وقف خسائر للمستثمر قصير الأجل، مشيرا إلى أن السوق تحمل نظرة سلبية على المدى المتوسط حال ما تراجع المؤشر الرئيسي لدون مستوى 12900 نقطة، والتى تجمل إشارة لتراجعات أكثر قوة.



ونصح جمال الدين المستثمرين متوسطي وطويلي الأجل بتخفيض المراكز حال ما لم يتمكن المؤشر الرئيسي من الصمود أمام مستوى 12900 نقطة.



وعلى صعيد مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة أشار جمال الدين إلى أن استمرار المؤشر تحت مستوى الـ 700 نقطة، يجعل احتمالات عمليات جني الأرباح قائمة على المدى القريب ليواصل المؤشر هبوطة لقرب مستوى 650 نقطة.



وأوضح جمال الدين أن سوق المال تمر حاليا بحالة من غياب السيولة تحول دون تمكين مؤشاتها من استهداف مستويات صعود جديدة، فى ظل غياب الأخبار الإيجابية المرتبطة بالسوق.



ورهن جمال الدين ارتفاع السيولة بالسوق بحل مشكلة ضريبة التمغة على التعاملات وخفض أسعار الفائدة لدى الجهاز المصرفي، وانخفاض العائد على أدوات الدين الحكومية، الأمور التى دفعت المستثمرين للبحث عن فرص بديلة لسوق المال أقل مخاطرة وأعلى عائد.



وشهدت البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم سيطرة بيعية من قبل المصريين والعرب ليسجلوا صافي بيع بقيمة 2.16 مليون جنيه، و5.17 مليون جنيه على الترتيب، فيما سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 7.34 مليون جنيه.



واتجه الأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيمة 17.88 مليون و3.79 مليون جينه على التوالي، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 16.72 مليون جنيه.



وعلى صعيد تعاملات المؤسسات، سجلت العربية والأجنبية صافي شراء بقيمة 11.54 و 3.54 مليون جنيه على التوالي، وسجلت المؤسسات المصرية صافي بيع بقيمة 20.04 مليون جنيه.



فيما يرى توني كمال خبير أسواق المال، أن تحركات البوصة تحمل سيناريوهان على المدى القصير، الأول مرتبط ببقاء سهم التجاري الدولي أعلى مستوى 81.50 جنيه، ما يدفعه للارتداد نحو مستوى 86 جنيه، ما يحمل معه صعود على مستوى مؤشر السوق الرئيسي لقرب مستوى 13500 نقطة مرة أخرى.



واعتبر كمال أن السيناريو الآخر يحمل نظرة سلبية حال ما تمكنت القوى البيعية من الضغط على المؤشر الرئيسي ليكسر مستوي 12900 نقطة، ما يؤدي لمزيد من الهبوط.



ورجح كمال السناريو الصعودي للسوق على المستوى قريب المدى مدعوما بالأداء الإيجابي لأسهم قطاع السياحة والإسكان والبتروكيماويات، والتى من شأنها الحد من وطأة هبوط سهم التجاري الدولي وعدم تمكنه من الثبات أعلى مستوى 81.50 جنيه.



وأشار كمال إلى أن أسهم القطاع السياحي فى السوق تتحرك بشكل إيجابي مدعومة بتدواول أخبار عن ارتفاع إيرادات قطاع السياحة بنحو 170% خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 3.5 مليار دولار، وكذلك زيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد بنحو 54%.



وحول قطاع البتروكيماويات أشار كمال إلى أن أسهم القطاع تأثرت إيجابيا بأخبار خاصة لكل شركة على حدة ومنها تقدم شركة كيما في مفاوضات الحصول على قرض مصرفي بقيمة 59 مليون دولار من 4 بنوك، وكذلك عزم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» تنفيذ مشروع لتكرير المازوت، وتحويله إلى منتج عالى القيمة باستثمارات 500 مليون دولار، أما قطاع الإسكان فلفت كمال إلى أنه رغم عدم وجود أخبار جوهرية لأسهم القطاع إلا أنه يستقطب قوة شرائية مرتفعة.



ولفت كمال إلى أن المؤشر الرئيسي للسوق تمكن خلال تعاملات اليوم من الارتداد التصحيحي ليقترب من مستوى 13450 نقطة، قبل أن يفقد جزءًا من مكاسبه ويهبط لقرب مستوى 13000 نقطة.