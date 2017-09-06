مصرع سيدة انهار عليها عقار بالإسكندرية

عقار منهار

مها يونس



لقيت سيدة مصرعها، اليوم الأربعاء، أثناء مرورها أمام عقار ينهار بمنطقة محرك بك وسط الإسكندرية صباح اليوم.



وتواصل قوات الحماية المدنية أعمالها في رفع أنقاض العقار المنكوب بمنطقة محرك بك وسط الإسكندرية والذي إنهار صباح اليوم، وذلك بحثاً عن إثنين من قاطني العقار تبلغ بتواجدهم أسفل الأنقاض من قبل ذويهم.



وأسفر الحادث عن وفاة سيدة من المارة أمام العقار لحظة سقوط العقار، فضلاً عن إصابة أخر أثناء محاولته المساعدة في رفع الأنقاض، وتم نقله على المستشفى على الفور.



وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن العقار الكائن عقار قديم مكون من دور أرضي و٤ أدوار ، موضحاً أنه صدر له قرار ترميم رقم ٤٤ لسنه٩١ ولم يتم تنفيذه وتم تحرير محضر بعدم التنفيذ رقم ٥٠ لسنه ٩١.



وشدد سلطان علي رئيس حي وسط وجميع الجهات المختصة بمعاينة موقع العقار علي الواقع وفتح باب التحقيقات حول الحادثة، موضحا أنه سيتم تحويل أي مقصر للمسائلة القانونية والمحاكمة الفورية، قائلاً " أن الحفاظ علي أرواح المواطنين أولي مسئوليتنا".



وكان قد كلف "سلطان" الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والدفاع المدني والإسعاف وكافة المرافق للتعامل الفوري مع حادث سقوط عقار قديم بمحرم بك ، مؤكدا علي رفع درجة الإستعداد القصوي بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والمستشفيات، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية من الشرطة والجيش والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

