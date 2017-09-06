هبوط أغلب مؤشرات البورصة

البورصة المصرية

رجب عزالدين



اختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الأربعاء على هبوط أغلب مؤشراتها باستثناء المؤشر الخمسينى وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والأفراد العرب.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.72% عند مستوى 13317 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.63% ليصل إلى 687 نقطة، كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.42% عند مستوى 1557نقطة بينما صعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.51% عند مستوى 2070نقطة،أما نظيره العشرينى فقد هبط بنسبة 0.37% عند مستوى 11898نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 719 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد العرب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 20 مليون جنيه و16.7 مليون على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد المصريين والأجانب للشراء بصافى تداولات قدرها 11.5مليون جنيه و3.5 مليون و17.8 مليون و3.7 مليون على التوالى.



وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 71 سهما من إجمالى 180 سهما متداولا،بينما هبط 79 وبقى 30 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب والمصريين.