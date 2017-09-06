موانئ بورسعيد تستقبل 3200 طن قمح روسي

جمارك بورسعيد 99



بورسعيد - أمانى العزازى



أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها استقبلت اليوم الأربعاء السفينة LADY ARZU وجنسيتها بنما، والتى يبلغ طولها 99 مترا والغاطس 4.7 متر، وذلك لتفريغ 3200 طن قمح روسى.



والسفينة MILLAC وجنسيتها كرموس، والتى يبلغ طولها 91 مترا والغاطس 6.6 متر، وذلك لتفريغ 5793 طن رخام.



وأكد بيان لحركة السفن صدر عن المركز الإعلامى لموانئ بورسعيد أنها تعمل بشكل طبيعى، وأن إجمالى الحركة اليوم 19 سفينة، حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.



كما سجل الميناء أيضا دخول سفينة بضائع عامة ومغادرة سفينتين وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة، كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة سفينتين وموجود على الأرصفة 3 سفن حاويات، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات.