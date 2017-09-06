بنك NI كابيتال يطلق ذراع تمويل متناهى الصغر

شركة إن آي كابيتال



خالد بدر الدين



أعلنت وكالة أوكسفورد بيزنس جروب OBG، أن بنك الاستثمار NI كابيتال، المملوك للدولة، والتابع لبنك الاستثمار القومى NIB، أطلق ذراعا تمويل متناهى الصغر بقيمة 50 مليون جنيه (2.8 مليون دولار)، تحت اسم " تمويلى"، بالتعاون مع شركة "أيادى للاستثمار والتنمية"، وهى كيان استثمارى خاص تدعمه الحكومة مع شركة بوست للاستثمارات.



وقال بنك NI كابيتال إن ذراع "تمويلى" هي جزء من التزامه بتوفير آليات التمويل وتقديم رؤوس الأموال لمساندة الاقتصاد المحلى مع التركيز على الوجه القبلى ودلتا النيل.



وجاء الإعلان عن "تمويلى" بعد أن أطلق البنك المركزى المصرى فى مايو الماضى برنامج جديد للتمويل متناهى الصغر بهدف توفير 30 مليار جنيه (1.7 مليار دولار) لحوالى 10 ملايين عميل على مدار الأربع سنوات القادمة.



وظهرت مبادرة تمويلى نتيجة التعاون بين الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر EMF والهيئة المصرية للرقابة على سوق المال EFSA، ويشارك فيها 8 بنوك، منها أكبر بنكين فى مصر وهما البنك الأهلى NBE وبنك مصر BM، وكذلك البنك التجارى الدولى CIB، أكبر بنك خاص فى مصر، وبنك فيصل الإسلامى الذى يعمل وفقا للشريعة الإسلامية.



وتمنح هذه البنوك بموجب برنامج "تمويلى"، تمويلًا مدعمًا لثلاث شركات متناهية الصغر و752 مؤسسة أقرتها الهيئة المصرية للرقابة على سوق المال EFSA، وكذلك قروض وحزم تمويلية أخرى لأفراد ومشروعات صغيرة.



وأكد هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، ورئيس اتحاد البنوك المصرية، أن بنوك الدولة يجب أن تجعل التمويل متناهى الصغر جزءا رئيسيا فى إسترتيجيتها وتبين الدور المتكامل الذى يمكن للتكنولوجيا أن تؤديه فى برنامج التمويل متناهى الصغر.



وكرر طارق عامر محافظ البنك المركزى هذه النقطة الأخيرة فى نفس الوقت، وقال إن البنك المركزى سيدرج سياسة الدفع بالموبايل فى هذه المبادرة، حيث إن هناك 7 ملايين عميل يستخدمون الموبايلات فى التعاملات المالية فى مصر وهم يمثلون حوالى 7 % من سكان مصر.



ويبذل البنك المركزى جهودا لتيسير النمو فى قطاع التمويل متناهى الصغر وفقا لسياسته التمويلية العامة والتى يندرج فيها استراتيجية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم SME مع العمل على زيادة حصة قروض هذه المشروعات من البنوك التجارية إلى 20% بحلول عام 2020 بالمقارنة مع 5% - 10% فى الوقت الراهن وعدم زيادة سعر الفائدة لهذه المشروعات عن 5%، غير أن سعر إقراض الليلة الواحدة فى البنك المركزى يبلغ حاليا 19.75%.



وكانت الهيئة المصرية للرقابة على سوق المال EFSA، قد أعلنت أن البرامج التمويلية الجديدة يجب أن تعزز التمويل متناهى الصغر، الذى ينمو فعلا بسرعة كبيرة، لدرجة أنه ارتفع بحوالى 23% خلال النصف الأول من العام الحالى ليصل إلى 5.5 مليار جنيه (310.9 مليون دولار) كما زاد عدد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر بحوالى 10 ليصل إلى حوالى مليونى عميل مع نهاية يونيو الماضى.



وتركز هذه التمويلات أساسا على المشروعات التجارية والتى بلغت حصتها 61.5 % من التمويلات الممنوحة وبعدها قطاع الخدمات بحوالى 18 % ثم المشروعات الزراعية بنسبة 13 % وأخيرا الأنشطة الإنتاجية والحرف بأكثر من 7.4 %.



وتوضح بيانات الهيئة المصرية للرقابة على سوق المال EFSA أن عدد مؤسسات التمويل متناهى الصغر ارتفع بدرجة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية من حوالى 400 فى آخر عام 2015 إلى 787 حاليا بإجمالى 1500 فرع منها مكاتب رئيسية منتشرة فى أنحاء البلاد.



وإذا كان صندوق النقد الدولى يتوقع ارتفاع نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر من 3.5 % هذا العام إلى 4.5 % العام المقبل فإن تحسن الاقتصاد الكلى سيساعد فى زيادة الثقة بين البنوك مما يجعلها متفائلة وتمنح المزيد من القروض للمشروعات الصغيرة.



ويتعين أيضا على الحكومة أن تتوسع فى هيكل الاقتصاد الذى فيه حوالى 97 % من الشركات يعمل فيها أقل من 10 أفراد كما جاء فى بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء علاوة على أن العديد من المشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة لايتم فيها مراجعة مالية رسمية ولا تقديم تقارير معتمدة كما أن ارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة يجعل تقديم القروض بأسعار رخيصة عملية غير جذابة لبعض البنوك.



ويؤكد عمرو أبو الرئيس التنفيذى لهيئة خدمات تنمية المشروعات متناهية الصغر لوكالة OBG إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل المحرك الرئيسى لنمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر وإنه لكى يتكامل المزيد من الشركات فى الاقتصاد الرسمى فإن الحكومة يجب أن تبذل جهودا إضافية لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على تنفيذ آليات المراجعة المالية وتقديم التقارير المعتمدة.



ويعتمد نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر على النمو الاقتصادى المستدام والقواعد التنظيمية المناسبة والمعايير المالية المتشددة لتصبح كيانات تجارية مربحة وليست مجرد برامج تدعمها الحكومة وتتحمل مسئولية اجتماعية لمساندة التنمية.