ITG يدرس إنشاء خط لتجميع وتصنيع الإلكترونيات

صناعة الإلكترونيات

المال ـ خاص



يدرس مصنع إنترناشيونال تكنولوجى جروب «ITG» لتدوير المخلفات الإلكترونية، إنشاء خط لتجميع وتصنيع أجهزة الشاشات والتابلت والهواتف المحمولة واللوحات الأم «البوردات»، بنسبة مكون محلى خلال المرحلة المقبلة.



وقال مصدر مسئول بالمصنع إنه جارٍ حاليًّا إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بالمشروع لتحديد التكلفة الاستثمارية المتوقعة ونسبة المكون المحلى، الأهداف المحققة من وراء تدشين الخط الجديد، ومن المقرر إنهاؤها خلال أسرع وقت.



يشار إلى أن مساحة المصنع تصل إلى 4500 متر مربع وهو مكون من طابقين ويقدر رأسماله بنحو 100 مليون جنيه، وتبلغ استثماراته 25 مليون جنيه وتتراوح تكلفة تشغيله بين 10 و15 مليون جنيه سنوياً عند تدوير 30 طنًا شهريا.ً



وأوضح المصدر لـ«المال» أن «ITG» يبحث أيضًا تأسيس أكاديمية لتدريب الخريجين الجدد على أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى إعادة تدوير المخلفات وفقًا للمعايير الأوروبية، تستهدف تأهيل 100 فرد خلال 3 سنوات، ولكنه لم يستقر على نوعية الطلاب المنضمين إليها سواء كانوا يحملون مؤهلات صناعية أو فنية.



وأضاف أن حجم النفايات الإلكترونية «E-WASTE» عالميًّا يقدر بأكثر من 50 طنا بقيمة 17 مليار دولار سنوياً، ويسيطر على الصناعة عدد محدود من المصانع منها اثنان بالسويد، وتقاس قيمتها المادية بحجم المعادن النفيسة المستخلصة كالذهب والفضة والبلاتنيوم والرصاص.



وألمح إلى أن المصنع يخطط للوصول إلى طاقته الاستيعابية والبالغة 1000 طن سنوياً خلال 2018 مقابل حوالى 50 طنا حالياً، وهو إنتاج قليل للغاية من إجمالى حجم السوق المحلية والبالغ 50 ألف طن سنوياً يستحوذ تجار الخردة على 80% منها تقريبأ، ويقومون إما باستخراج المعادن الثمينة بطرق غير آمنة وضارة بالبيئة أو تصديرها للخارج من دون ضوابط منظمة، ما يضر بصناعة التدوير المحلية ضرراً بالغاً.



يذكر أن مصنع ITG بدأ نشاطه خلال عام 2013 فى المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وافتتحه كل من وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة آنذاك، ويقوم المصنع بتدوير الحاسبات، والمحمول، والطابعات، وأجهزة الشبكات، والكابلات، والفاكسات، وماكينات التصوير وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، بواسطة خطوط إنتاج عالية التقنية وصديقة للبيئة.