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سيـــاســة
الشؤون الدينية بالبرلمان تدين إبادة مسلمي الروهينجا
الأربعاء 06 سبتمبر 2017 02:58 م
ميانمار والعنف ضد مسلمي الروهينجا
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ميانمار والعنف ضد مسلمي الروهينجا
ياسمين فواز
أدان الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية، والأوقاف بمجلس النواب، الجرائم المنظمة وعمليات الإبادة الجماعية والاعتداءات الوحشية والانتهاكات التي يتعرض لها المسلمين الروهينجا فى ميانمار.
وأشار العبد في بيان إلى أن هذه المجازر والانتهاكات والحرق والإبادة ضد مسلمي الروهينجا عار في جبين المجتمع الدولي وكل المنظمات العالمية.
وقال العبد إن "المجتمع الدولي اعتاد الصمت أمام الجرائم التي ترتكب بحق المسلمين".
وأضاف "رغم شدة الجرائم بحق الأقلية المسلمة في ميانمار والتي تعتبرها الأمم المتحدة الأقلية الأكثر تعرضًا للاضطهاد فى العالم، ويعانون من التمييز في كل شيء، والآن يسلب منهم الحق في الحياة على مرأى ومسمع من العالم أجمع، لم نر أي تحرك دولي حقيقي لوقف هذه المجازر".
وشدد" العبد" على ضرورة تحرك كل الدول والمنظمات العالمية وعمل تنسيق تام فيما بينها لخلق نوع من الضغط على سلطات وحكومة ميانمار لوقف عمليات القتل والتهجير والإبادة المنظمة التي يتعرض لها الروهينجا، مطالبا بضرورة اتخاذ موقف إنساني دولي لوقف ما يحدث لهذه الأقلية المسلمة.
وأضاف "رئيس دينية النواب" أن مشاهد القتل والتهجير والمجازر التي ترتكب ضد مسلمي الروهينجا على يد الأغلبية البوذية لم يعرف لها التاريخ مثلها في القرن الواحد والعشرين.
وأكد أن أعداد المهاجرين التي تحاول دخول بنجلادش خلال الأيام القليلة الماضية يتعدى 100 الف مهاجر وهو ما يشير للجرائم التي ترتكب ضدهم، مناشدا المجتمع الدولي والمنظمات العالمية بعدم اتخاذ موقف سلبي في حق هذه الأقلية الضعيفة.
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