إدراج أسهم زيادة رأسمال التعمير والاستشارات الهندسية غدًا

البورصة المصرية 5



رجب عزالدين



وافقت لجنة قيد الأوراق المالية على إدراج أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التعمير والاستشارات الهندسية، على قاعدة البيانات ابتداء من غد الخميس 7 سبتمبر.



وأقرت اللجنة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 226.8 مليون جنيه، إلى 249.8 مليون، بزيادة 22.6 مليون جنيه.



ويتم توزيع الزيادة على 1.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 14 جنيهًا للسهم (الإصدار الخامس عشر) وذلك بواقع سهم مجانى لكل عشرة أسهم أصلية قبل الزيادة.



وتمول الزيادة من نصيب المساهمين فى توزيعات الأرباح عن عام 2016 بالقوائم المالية فى 31 ديسمبر 2016، علما بأن الحق في التوزيع المجاني لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول اليوم الأربعاء بواقع 0.1 سهم مجانى لكل سهم أصلى قبل الزيادة.



فى سياق متصل، قررت اللجنة توقيع التزام مالي على الشركة قدره 10 آلاف جنيه، نظرا لمخالفتها أحكام المادة (26) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة والإجراءات التنفيذية لها.



ومنحت اللجنة الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يومًا، تبدأ من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد، على أن يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بقرار اللجنة خلال المهلة المحددة.