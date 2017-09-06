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نقل وملاحة
مصر للطيران تسير 28 رحلة من جدة لعودة الحجاج
الأربعاء 06 سبتمبر 2017 01:52 م
عودة الحجاج
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عودة الحجاج
هاجر عمران
بدأت مصر للطيران، اليوم الأربعاء، أولى رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج من السعودية بعد ختام موسم الحج وتسير مدار يومين 28 رحلة لنقل 6500 حاجا.
وقال صفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران في بيان اليوم إن الشركة تسير 12 رحلة اليوم قادمة من مطار الملك عبد العزيز الدولى بجدة، إلى مطار القاهرة الدولى لنقل مايقرب من 3000 حاجا.
وأوضح أن العائدين يشملون حجاج السياحة والأفراد والتضامن والترانزيت، بالإضافة إلى الرحلات الخاصة.
وتسير الشركة 16 رحلة من جدة إلى القاهرة غدا الخميس أيضا وعلى متنها 3500 حاجا من حجاج القرعة والتضامن والترانزيت والرحلات الخاصة وحجاج السياحة، وفق بيان المسؤول ذاته.
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