إدراج زيادة رأسمال سبأ للأدوية غداً

شركة سبأ الدولية للأدوية



رجب عزالدين:



وافقت لجنة قيد الأوراق المالية على إدراج أسهم زيادة رأس مال المصدر و المدفوع لشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، على قاعدة البيانات ابتداء من غدا الخميس 7 سبتمبر.



وأقرت اللجنة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 60 إلى 66 مليون جنيه، بزيادة قدرها 6 ملايين جنيه .



وتُوزع الزيادة على عدد 3 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم الواحد ( الإصدار الرابع ) وذلك بواقع واحد سهم مجانى لكل عشرة أسهم أصلية قبل الزيادة.



وتمول الزيادة من الأرباح المرحلة وأرباح العام وفقا للقوائم المالية في 31 ديسمبر 2016 ، علما بأن الحق في التوزيع المجاني لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول اليوم الأربعاء بواقع 0.1 سهم مجانى لكل 1 سهم أصلى قبل الزيادة .



فى سياق متصل قررت اللجنة توقيع التزام مالي على الشركة قدره 10 ألاف جنيه، نظرا لمخالفتها لأحكام المادة (26) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة (26 ) من الإجراءات التنفيذية لها.



ومنحت اللجنة الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوما، تبدأ من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد، على أن يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بقرار اللجنة خلال المهلة المحددة .

