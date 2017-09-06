تجميد قرض بقية 1.98 مليار جنيه للإسكندرية الوطنية للتكرير

الإسكندرية الوطنية للتكرير

❐ الشركة تبحث إعادة النظر فى دراسات جدوى مشروع تحسين النافتا



المال ــ خاص



جمدت شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات اتفاقية تمويل بقيمة 1.98 مليار جنيه، كانت قد وقعتها مع البنك الأهلى المصرى منتصف العام الماضى، بغرض تدشين مشروع تحسين النافتا وتنشيط العامل المساعد CCR لإنتاج البنزين عالى الأوكتين 92 و95.



وقالت مصادر لـ«المال»، إن الشركة لم تصرف أى دفعات من القرض رغم توقيعه قبل عام تقريبا، فيما أبلغت البنك الحكومى مؤخرا، بتجميد اتفاقية التمويل لحين إعادة النظر فى النموذج المالى للمشروع والتكلفة الاستثمارية ودراسات الجدوى فى ضوء سعر الدولار وتداعيات منظومة تحرير العملة وتقليص الدعم عن الطاقة بالإضافة لمستويات الفائدة المرتفعة فى الوقت الحالى.



ورفع البنك المركزى المصرى، أسعار الفائدة الرئيسية 1000 نقطة أساس خلال 18 شهرا، وسط محاولات لإصلاح الاقتصاد والتصدى للتضخم، الذى قفز فوق %30 بداية العام.



وتسجل الفائدة حاليا مستوى %18.75 على الإيداع و%19.75 على الإقراض، وقال البنك المركزى فى بيان سابق له إن سياسة الفائدة المرتفعة "مؤقتة"، وتستهدف الوصول بمستوى التضخم فى الأسعار إلى ما بين 10 و%16 بحلول الربع الأخير من العام المقبل.



يشار إلى أن الفائدة على القروض المقدمة من البنوك للشركات تتراوح بين 20 و%23 فى الوقت الحالى.



وسجلت التكلفة الاستثمارية لمشروع الشركة 2.780 مليار جنيه قبل صدور قرار تعويم الجنيه، مثلت قيمة القرض نحو %72 منها، وكان من المقرر السداد على فترة زمنية تصل إلى 9 سنوات.



وتتمثل التوسعات فى إنشاء مشروع وحدتى تحسين النافتا وتنشيط العامل المساعد CCR، والذى يهدف إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية للشركة من البنزين عالى الأوكتين والخالى من الإضافات بنزين 92 و95، إذ ستقوم الوحدة الجديدة بإضافة حوالى 850 ألف طن سنويا فضلا عن إنتاج نحو 12 ألف طن من البوتاجاز، والذى سيسهم فى تغطية جانب كبير من فجوة الطلب على البنزين والبوتاجاز فى السوق المحلية، واللذين كان يتم استيرادهما.



كان محمود منتصر، نائب رئيس البنك الأهلى، قد صرح بأن إقامة مشروع تحسين النافتا الجديد للشركة وتمويله سينعكس إيجابيا على موارد الدولة من العملات الأجنبية، إذ من المتوقع توفير 415 مليون دولار سنويًا، كانت الدولة تتحملها لاستيراد هذه الكميات.



وأكد أن مصرفه يولى اهتمامًا كبيرًا بهذه النوعية من المشروعات ذات المردود الاقتصادى فى جميع القطاعات التى تخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومى.