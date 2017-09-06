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استثمار
التخطيط القومي يناقش التصنيع المحلي والتنمية المستدامة
الأربعاء 06 سبتمبر 2017 01:11 م
وزارة التخطيط
أخر الأخبار
وزارة التخطيط
خاص
ناقشت "د.هالة السعيد"، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ومجلس إدارة معهد التخطيط القومى بتشكيله الجديد، سبل تدعمي التصنيع المحلي، والتنمية المستدامة.
ويضم مجلس إدارة معهد التخطيط القومي: اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ونهال المغربل، نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لشئون المتابعة، وجابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، وحسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس السابق، ومحمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، ويوسف راشد، أمين عام المجلي الأعلى للجامعات، و هشام الخازندار رجل الأعمال، ممثلًا عن القطاع الخاص.
ناقش المجلس في اجتماعه أهمية تقديم العديد من أوراق السياسات لمساعدة متخذي القرار، حيث تركز تلك الأوراق على القضايا المتعلّقة بالسّياسات العامّة. وتقدّم توصيات بالحلول وبمسارات الفعل المتاحة لصانعي السّياسات.
وخلال الاجتماع تم عرض تقرير لأنشطة المعهد خلال العام الأكاديمى 2016/2017، كما تم مناقشة الخطة السنوية لبرنامج عمل المعهد للعام الأكاديمى القادم، 2017/2018، والتي تضم عدد من الأنشطة البحثية الجماعية والفردية، وكذلك الفعاليات العلمية والتي تضم المتابعات العلمية ولقاءات الخبراء وعرض المهام العلمية المختلفة لشباب الباحثين، وندوات المراكز العلمية على مستوى المعهد، وندوات على مستوى المراكز العلمية، هذا بالإضافة الى الدراسات العليا وبرنامج ماجستير التخطيط والتنمية، وبرامج التدريب، وبرامج خدمة المجتمع التطوعية.
كما ناقش الاجتماع مقترح المؤتمر الدولى لمعهد التخطيط القومى مايو 2018 حول التصنيع والتنمية المستدامة، باعتبار أن التصنيع ذو أهمية كبرى في دفع عجلة النمو الاقتصادي وفى تحقيق التنمية الشاملة حيث أن التصنيع ليس مجرد وسيلة لتنويع النشاط الاقتصادي بإنشاء قطاع إضافي في الاقتصاد الوطني وهو القطاع الصناعى، ولكنه أيضا بالإضافة لذلك وسيلة لبث ثقافة جديدة في مجتمعات الدول النامية.
واقترح الحضور أن يكون هناك هدفا واضحا للمؤتمر وهو طرح رؤى حول أولويات وسياسات وآليات النهوض بالتصنيع المحلى يمكن أن يستهدى بها المخططون وصناع القرار في تعميق التصنيع في مصر، وذلك بالاسترشاد بالتوجهات الحالية والمستقبلية في عالم الصناعة والتصنيع، وبالتوجهات المتضمنة في أجندة التنمية العالمية 2015/2030 واستراتيجية التنمية المستدامة-رؤية مصر 2030.
كذلك اقترح أن يكون للمؤتمر محوران رئيسان هما: محور عام يتناول عدد من الخبرات الاقليمية والدولية في مجال التصنيع، ومحور خاص يتناول حالة مصر وخبرتها في مجال التصنيع.
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