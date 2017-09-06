شركات المحمول تجتذب 4 ملايين عميل جديد

شركات المحمول الثلاث

محمود جمال



اجتذبت شركات المحمول الثلاث العاملة بالسوق المحلية خلال عام 4 ملايين عميل جديد، ليصل عدد المشتركين بنهاية يوليو الماضى إلى 100.31 مليون مشترك، مقارنة بـ96.22 مليون فى يوليو 2016.



وبحسب مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصادرة أمس، ارتفع أيضا عدد مستخدمى الإنترنت عبر المحمول بنحو 6 ملايين مستخدم جديد خلال 12 شهرًا، لتسجل 33.07 مليون مستخدم مقابل 27.37 مليون مستخدم خلال فترتى المقارنة.



وتشير تلك الإحصائيات إلى أن سوق المحمول لم تصل بعد إلى مرحلة التشبع حسب تأكيدات لمسئولى «فودافون» و«أورنج» و«اتصالات»، لاسيما مع اقتراب الشركة المصرية للاتصالات TE من تقديم خدمات المحمول خلال الأسبوع المقبل، مما يعزز من فرص نجاحها كمشغل رابع للمحمول يقدم لعملائه حزمة خدمات متكاملة، تتضمن الهاتف الثابت والمحمول والإنترنت فائق السرعة «ADSL».



وأكد الدكتور خالد شريف، مساعد وزير الاتصالات السابق، أن نجاح «المصرية للاتصالات» فى تقديم خدمات المحمول مرهون بإتاحة خدمات مبتكرة للعملاء، واقتناص حصة سوقية تتراوح نسبتها بين 2 و%3 خلال العام الأول، ما يعادل 2 مليون مستخدم نشط.



وقال شريف أنه من المتوقع زيادة ارباح الشركة بنحو مليار جنيه تقريباً بعد تحولها إلى مشغل خدمة اتصالات متكامل بالسوق المحلية لترتفع من مليارى جنيه إلى 3 مليارات، موضحا أن «المصرية للاتصالات» بحاجة لفترة تدور بين 7 إلى 10 سنوات على الاقل لاثبات مكانتها كلاعب جديد على سوق المحمول.



وشدد شريف على أهمية فصل الملكية عن الإدارة فيما يتعلق بحصة «المصرية للاتصالات» فى فودافون مصر، بحيث يتم تعيين ممثلين جدد للحكومة فى مجلس إدارة الأخيرة لا يشغلون مناصب فى الأولى.



وتمتلك «المصرية للاتصالات» %45 من أسهم «فودافون مصر»، ولديها 4 أعضاء فى مجلس إدارتها يرأسهم أحمد البحيرى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمصرية.



يذكر أن «المصرية للاتصالات» ستقدم خدمات المحمول بأكواد 0155 من خلال شبكة اتصالات مصر كمرحلة أولى فى فى 6 مدن هى: القاهرة، والإسكندرية، والأقصر، وأسوان، وشرم الشيخ، والغردقة، كمرحلة أولى لحين بناء شبكاتها التى ستعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع.