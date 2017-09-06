المصرية للاتصالات تدرس تقسيم الجمهورية 3 أقاليم بين موزعيها

المصرية للاتصالات حديث

محمود جمال وسمية كمال



تدرس الشركة المصرية للاتصالات تقسيم الجمهورية إلى 3 أقاليم بين موزعيها المعتمدين، الذين سيقدمون خدمات المحمول بالسوق المحلية منتصف الشهر الحالى، هى القاهرة الكبرى والدلتا والصعيد، وذلك بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية معهم.



وكانت «المصرية» تعاقدت منذ أسابيع مع 15 موزعا معتمدا للعمل معها فى تقديم خدمات المحمول بنظام الفرانشايز وهى «سبرنت إيجيبت»، و«داتا نت»، و«حبيبة نت»، و«إن إى سى»، و«فرست كوم»، و«كمبيوتر برانت»، و«مصر دى إس إل»، و«فيوتشر»، و«إيه تى داتا»، و«فرى تل»، و«دوت إيجبيت»، و«فيوتشر ICT »، والعربية، و«AUN»، و«وايب سايت».



وقالت مصادر مسئولة فى قطاع الاتصالات، إن الموزع سيقدم للعملاء باقات مجمعة تشتمل على خدمات المحمول والإنترنت فى كل إقليم على حدة، وتفاضل الشركة حاليا بين أكثر من معيار لتنفيذ هذه الخطوة منها حجم الأعمال، وسوابق الخبرة، وعدد العملاء الحاليين، وستختار أنسبها خلال أيام.



فى سياق متصل، أكدت المصادر لـ«المال» أن الشركة أعدت لائحة جزاءات مكونة من 3 فصول و16 بندا، وقعها محمد أبو طالب نائب الرئيس للشئون التجارية قبل إجازة عيد الأضحى مباشرة، وتم إرسالها للموزعين، تتضمن فرض غرامات مالية عند مخالفة شروط تقديم المحمول، تتراوح قيمتها بين 25 ألفًا ومليون جنيه حسب نوع المخالفة.



وأوضحت المصادر أن الشركة حذرت الموزعين من الاحتفاظ بنسخة ضوئية من مستندات بيع الخطوط على السيستم الخاص بهم، تكون مغايرة للمستندات الورقية المسجلة التى لديها، مشيرة إلى أن "المصرية" ستقوم بإنذار المخالف أولا، مع منحه مهلة أسبوعًا لتصحيحها، وفى حال استمرارها سيتم توقيع غرامة 50 ألف جنيه، مع منعه من بيع خطوط جديدة.



كما سيتم فرض غرامة 35 ألف جنيه على الموزع حال قبوله بنسخة ضوئية لوجه واحد فقط من بطاقة الرقم القومى للعميل، ترتفع إلى مليون جنيه عند احتفاظه بشرائح محمول بدون بيانات نهائيا.



وكانت «المال» انفردت فى 16 أغسطس الماضى بالكشف عن الشروط الفنية الواجب توافرها فى شبكة موزعى المصرية للاتصالات، ومنها ضرورة ألا تقل مساحة فرع الموزع عن 30 مترًا مربعًا، وأن يكون مزوداً بأحدث الديكورات والتجهيزات التكنولوجية لتقديم خدمات الموبايل، إلى جانب امتلاكه سابقة أعمال جيدة مع «المصرية».



وتعد المصرية للاتصالات أولى الشركات التى وقعت على بنود تراخيص خدمات المحمول والجيل الرابع فى سبتمبر الماضى بقيمة 7.08 مليار جنيه، نصفها بالعملة المحلية والنصف الآخر بالدولار، وتم سداد 5.2 مليار جنيه منها، مع تقسيط المتبقى والبالغ 1.8 مليار جنيه على 4 سنوات، علما بأنها سددت القسط الأول بقيمة 235 مليون جنيه و26 مليون دولار منذ أيام.



ومن المقرر أن تقدم الشركة خدمات الموبايل عبر شبكة اتصالات مصر بنظام التجوال المحلى فى 6 مدن هى: القاهرة، والإسكندرية، والأقصر، وأسوان، وشرم الشيخ، والغردقة، كمرحلة أولى لحين بناء شبكاتها التى ستعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع.