EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
وصول 6500 طن بوتاجاز لموانئ السويس قادمة من السعودية
الأربعاء 06 سبتمبر 2017 11:34 ص
الانتفاع بالموانئ
أخر الأخبار
الانتفاع بالموانئ
نادية صابر
يصل ميناء الزيتيات بالسويس اليوم السفينة أرزوجاز، وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي.
وصرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينتين عمان وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 187 راكب و135 شاحنة و15 سيارة كما تغادر العبارة القاهرة وعلى متنها 86 راكب و6 شاحنة و104 سيارة.
فيما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة القاهرة وعلى متنها 154 راكب و3 شاحنة و45 سيارة وغادرت ثلاث سفن وهى القاهرة، عمان، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 484 راكب و7 شاحنة و143 سيارة.
على جانب اخر يشهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 599 راكب و116 سيارة بينما شهد الميناء بالامس استقبال ومغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 474 راكب و116 سيارة.
وأضاف يوسف ان ميناء نويبع يستعد لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 163 راكب و6 براد و15 تريلا و4 سيارة و2 باص جيت.
فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 104 راكب و11 براد و7 تريلا و4 سيارة وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 478 راكب و3 براد و13 تريلا و53 سيارة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا