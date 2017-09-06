وصول 6500 طن بوتاجاز لموانئ السويس قادمة من السعودية

الانتفاع بالموانئ



نادية صابر



يصل ميناء الزيتيات بالسويس اليوم السفينة أرزوجاز، وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي.



وصرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينتين عمان وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 187 راكب و135 شاحنة و15 سيارة كما تغادر العبارة القاهرة وعلى متنها 86 راكب و6 شاحنة و104 سيارة.



فيما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة القاهرة وعلى متنها 154 راكب و3 شاحنة و45 سيارة وغادرت ثلاث سفن وهى القاهرة، عمان، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 484 راكب و7 شاحنة و143 سيارة.



على جانب اخر يشهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 599 راكب و116 سيارة بينما شهد الميناء بالامس استقبال ومغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 474 راكب و116 سيارة.



وأضاف يوسف ان ميناء نويبع يستعد لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 163 راكب و6 براد و15 تريلا و4 سيارة و2 باص جيت.



فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 104 راكب و11 براد و7 تريلا و4 سيارة وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 478 راكب و3 براد و13 تريلا و53 سيارة.



