عرض تسوية لكح على الاجتماع المقبل لمجلس إدارة بنك مصر

رامى لكح 222222

أحمد الدسوقى



علمت «المال» أنه ستتم مناقشة العرض الذى تقدم به رجل الأعمال رامى لكح لتسوية مديونياته لبنك مصر بقيمة تتجاوز مليار جنيه، فى الاجتماع المقبل لمجلس إدارته، والمقرر عقده خلال أيام.



وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن العرض يتضمن تسوية جزء كبير من المديونية بشكل عينى، عبر مجموعة من الأصول، نافية الوصول لاتفاق بين الطرفين حتى الآن.



وأضافت أن كل ما تتناوله وسائل التواصل الاجتماعى من توقيع عقود التسوية والوصول لاتفاق هو أمر عار تماماً من الصحة، مؤكدة أنه سيتم عرض التسوية على مجلس الإدارة القادم لمناقشتها.



وعاد «لكح» إلى طاولة المفاوضات مجددًا مع البنك الحكومى عبر طلب إجراء تسوية ودية لمديونياته التاريخية المستحقة بقيمة تتجاوز مليار جنيه، حسبما انفردت «المال» قبل أسابيع.



كان الجانبان توصلا إلى تسوية لمديونية لكح أواخر عام 2009، بقيمة 734 مليون جنيه، وتتضمن سداد دفعة نقدية بقيمة تصل إلى 165 مليونًا، وسداد الباقى على 8 سنوات، لكن الأخير فشل فى سداد الأقساط، ورفع دعوى على المصرف الحكومى لإسقاط المديونية، بينما رفع البنك دعويين جارٍ النظر فيهما بالمحكمة الاقتصادية لاسترداد مستحقاته الناشئة عن قروض وسندات حصل عليها لكح من بنك القاهرة قبل عام 2000، وآلت حقوقها إلى بنك مصر عقب فشل بيع الأخير عام 2007.



وتضم مجموعة «لكح» كلًا من: لكح للتمويل «شركة مؤسسة بجزر فيرجن البريطانية»، وشركات مؤسسة فى مصر هى «القابضة للاستثمارات المالية» و«تريدنج ميديكال سيستم إيجيبت» و«ميدايكويب للتجارة والمقاولات» و«المصنع العربى للحديد».



يشار إلى أن محفظة الديون غير المنتظمة صعدت لدى بنكى الأهلى ومصر بنحو 5 مليارات جنيه، نتيجة إعادة تقييم الأصول بالعملات الأجنبية، بعد قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى، لتصل إلى 16 مليار جنيه، بواقع 9 مليارات للبنك الأهلى و7 مليارات لبنك مصر، مقارنة بـ 11 مليارًا قبل التعويم، موزعة بقيمة 6 مليارات للأول و5 مليارات للثانى