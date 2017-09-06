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استثمار
المنطقة الاقتصادية: لقاءات ترويجية مع كبرى الشركات الصينية
الأربعاء 06 سبتمبر 2017 10:53 ص
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
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المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نادية صابر
استقبل اللواء محفوظ طه، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، صباح اليوم خلال جولته في معرض الصين والدول العربية 2017 في دورته الثالثة، والمقام حالياً بمدينة ينشوان بمقاطعة نينشيا ذاتية الحكم، وذلك عقب افتتاح وزير التجارة والصناعة للجناح المصري المشارك بالمعرض، حيث قام الوزير بتفقد جناح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، برفقة نائب حاكم ولاية نينشيا.
وشرح اللواء محفوظ مخطط المنطقة وما تحتويه من فرص استثمارية، وكذلك ما تقوم به المنطقة حالياً من مشروعات في البنية التحتية، مما يسهم في جذب المستثمرين وآليات وحوافز من شأنها زيادة الإقبال على المنطقة.
وأعلن اللواء محفوظ طه أن هناك لقاءات ثنائية سيقوم بها ممثلو قطاع الاستثمار بالمنطقة مع كبرى الشركات الصينية لعرض ما تتمتع به المنطقة من فرص استثمارية، مشيراً إلى استكمال المفاوضات مع كبرى الشركات الصينية العاملة في مجال الصناعات النسيجية والتي ستقيم مشروعات داخل المنطقة الجنوبية خلال الفترة المقبلة.
يأتي ذلك في إطار مشاركة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن الجناح المصري بمعرض الصين-الدول العربية 2017، وذلك لعرض الفرص الاستثمارية بالمنطقة والترويج للمشروعات المقامة بها، وقد حظي الجناح المصري في أول يوم باهتمام من جانب الشركات الصينية وبعض الوفود المشاركة في المعرض من خلال العرض الذي يقوم به فريق الترويج بالمنطقة لأهم وأبرز الفرص الاستثمارية والمزايا والإعفاءات التي تقدمها المنطقة للمستثمرين.
وضم جناح المنطقة الاقتصادية بالمعرض شركتي جوشي للفيبر جلاس وتيدا الصينية والتي تعمل على تطوير وتنمية مساحة 6 كيلومتر من أراضي المنطقة بالعين السخنة، حيث تمثل الشركتان قصتا نجاح كبيرة في المنطقة الاقتصادية، وتسعى المنطقة إلى تكرار هذا النجاح من خلال مجالات وقطاعات استثمارية متنوعة داخل أراضي المنطقة الاقتصادية.
يشارك في وفد المنطقة الاقتصادية برئاسة اللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة، اللواء إيهاب البنان مساعد رئيس الهيئة والدكتور ناصر فؤاد أمين عام مجلس الإدارة ومن قطاع الاستثمار المهندس عمرو مرزوق وإيمان فاروق ومحمد طنطاوي.
الهيئة الاقتصادية لقناة السويس
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