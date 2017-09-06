الأرصاد: طقس مائل للحرارة الأربعاء .. والعظمى بالقاهرة 34

حالة الطقس



المال - خاص



توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد وعلى جنوب سيناء وشمال الصعيد وعلى خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.



وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، الأربعاء، على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى



القاهرة 25 34



الإسكندرية 25 30



بلطيم 24 30



مطرح 24 30



السلوم 21 29



سيوة 23 35



بورسعيد 26 30



دمياط 25 30



العريش 23 32



رفح 22 32



الإسماعيلية 22 34



السويس 23 34



رأس سدر 24 35



نخل 19 33



نويبع 28 37



طابا 23 34



كاترين 22 33



الطور 25 35



شرم الشيخ 29 37



الغردقة 28 36



مرسى علم 29 35



الفيوم 23 35



بنى سويف 23 35



المنيا 22 35



أسيوط 22 35



سوهاج 25 26



قنا 25 40



الأقصر 26 40



أسوان 27 41



أبو سمبل 24 38



الوادى الجديد 21 39



شلاتين 28 37



أبو رماد 27 38



رأس حدربة 26 37



حلايب 29 36