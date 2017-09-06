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أسعار الدولار بالبنوك
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17.84
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البنك المركزى المصرى
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البنك الأهلي المصري
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البنك التجاري الدولي CIB
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البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
سعر الذهب بسوق الصاغة .. الأربعاء
الأربعاء 06 سبتمبر 2017 09:43 ص
الذهب
أخر الأخبار
الذهب
المال - خاص
تقدم بوابة "المال" بيانا بأسعار الذهب اليوم في السوق المحلية ..
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
743 إلى 745
عيار 22
681 إلى 683
عيار 21
650 إلى 652
عيار 18
557 إلى 559
عيار 14
433 إلى 435
عيار 12
371 إلى 373
الاونصة
23,103 إلى 23,174
الجنيه الذهب
5,200 إلى 5,216
الكيلو
742,857 إلى 745,143
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
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