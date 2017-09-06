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رياضة
البدرى : كوبر يستحق ٦ من ١٠
الأربعاء 06 سبتمبر 2017 12:11 ص
حسام البدري
أخر الأخبار
حسام البدري
أحمد الدسوقى
قال الكابتن حسام البدرى، المدير الفنى للنادى الأهلى، إن هيكتور كوبر المدير الفنى لمتتخب مصر، يستحق ٦ من ١٠ على مبارة اليوم التى جمعت بين المنتخب المصرى ونظيره الأوغندى، وفازت بها مصر بهدف دون رد.
وأشار البدرى خلال لقائه ببرنامج يحدث فى مصر مساء يوم الثلاثاء، إلى أن مصر أصبحت قريبة بشكل كبيرة للتأهل إلى مونديال كأس العالم بروسيا ٢٠١٨، إلا أنه أكد فى الوقت ذاته أن التأهل لم يحسم بعد .
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