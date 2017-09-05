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سيـــاســة
واشنطن : النجم الساطع نتاج علاقة استراتيجة أمنية مع مصر
الثلاثاء 05 سبتمبر 2017 09:49 م
تدريبات النجم الساطع
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تدريبات النجم الساطع
حسين رجب
قالت واشنطن، إن تدريبات التجم الساطع التي عادت بعد توقف 8 سنوات، نتاج "العلاقة الأمنية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة".
جاء ذلك في بيان نقلته السفارة الأمريكية لدى القاهرة، مساء اليوم الثلاثاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقال البيان إن "القوات العسكرية الأمريكية ستنضم إلى أعضاء القوات المسلحة المصرية من أجل ممارسة تدريبات النجم اللامع 2017 في قاعدة محمد نجيب العسكرية, مصر,في الفترة من 10-20 أيلول / سبتمبر 2017".
وأضاف :" يبني النجم اللامع على العلاقة الأمنية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة, وهي شراكة تاريخية والتي تؤدي دورا تؤدي في مكافحة الارهاب, والأمن الاقليمي, والجهود الرامية الى مكافحة انتشار التطرف العنيف".
وأول تمرين للنجم اللامع قد حدث في عام 1981.
وسيشارك ما يقرب من 200 من أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية في عملية ستار لامعة لأول مرة منذ عام 2009، مع التركيز هذا العام على الأمن والتعاون الاقليميين, وتعزيز قابلية التشغيل المتبادل في سيناريوهات الحرب التقليدية وغير النظامية، وفق بيان السفارة الأمريكية.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش المصري في بيان عقد التدريب العسكري المشترك مع واشنطن، المعروف باسم "النجم الساطع 2017 بقاعدة محمد نجيب العسكرية.
ويستمر التدريب خلال الفترة من ( 10-20 ) سبتمبر 2017، وكان آخر تدريب بمصر في العام 2009.
وفي يوليو الماضي، أعلنت مصر عن إنشاء قاعدة محمد نجيب العسكرية، ، وتضم 1155 مبنى ومنشأة، وتمركزا لنقل الدبابات يسع نحو 451 ناقلة حديثة لنقل الدبابات الثقيلة، لتكون القاعدة الأكبر في الشرق الأوسط .
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