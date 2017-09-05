بيجو 508 وبي إم دابليو 318i وجهان لعملة واحدة

المواصفات
بيجو 508 GT Line
BMW 318i Exclusive
الوكيل
القاهرة للتنمية وصناعة السيارات CDCM
المجموعة البافارية
السعر الرسمي بالألف جنيه
575
580
سعة المحرك
1600
1500
ناقل الحركة
أوتوماتيك
عدد السرعات
6
8
النمط
سيدان
عدد الاسطوانات
4
قوة المحرك
163
136
عزم المحرك
240
220
نوع الجر
أمامي
خلفي
عدد المقاعد
5
عدد الأبواب
سعة خزان الوقود (لتر)
72
60
متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100كم)
7.1
5.4
نوع الوقود الذي ينصح به
92
الارتفاع عن الأرض
145
140
السرعة القصوى
210
الوسائد الهوائية للسائق
يوجد
الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
نظام الفرامل ABS
توزيع إلكتروني للفرامل
برنامج التوازن الإلكتروني
نظام تنبيه ضد السرقة
لا يوجد
نظام إيموبليزر ضد السرقة
مقاس الجنوط
18
16
فوانيس ضباب أمامية
يوجد
فوانيس ضباب خلفية
مساحات خلفية
مرايات جانبية كهربائية
طي المرايا الجانبية كهربائيًا
إشارات بالمرايا الجانبية
إضاءة المصابيح زنون
مساحات للمصابيح الأمامية
مصابيح امامية حساسة للإضاءة
تحكم بالمصابيح الأمامية
إضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED
سبويلر خلفي
النظام الزكي لركن السيارة
النظام الصوتي
مشغل أقراص مدمجة
MP3/ DVD
مدخل AUX
مدخل USB
بلوتوث
مساند رأس أمامية وخلفية
زجاج كهرباء أمامي
زجاج كهرباء خلفي
التحكم بالزجاج بلمسة واحدة
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب
التحكم في ارتفاع كرسي السائق
فرش جلد
زر تشغيل وإيقاف المحرك
فتحة سقف
كاميرا خلفية
لا يوجد
كمبيوتر رحلات
نوع عجلة القيادة
إلكتروني
عجلة القيادة يمكن التحكم بها
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة
مثبت سرعة
ناقل حركة من الجلد
عجلة القيادة من الجلد
إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية