أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.84 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
592.00 عيار 21
507.00 عيار 18
677.00 عيار 24
4736.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

بيجو 508 وبي إم دابليو 318i وجهان لعملة واحدة

508
بيجو 508
508

أحمد شوقي

يصل سعر السيارة بيجو 508 GT Line إلى 575 ألف جنيه، فيما يقدر سعر بي إم دابليو exclusive 318i بـ580 ألف جنيه، وقد أظهرت المقارنة بين مواصفات السيارتين تقاربًا بينهما في العديد من المواصفات بالإضافة لبعض الاختلافات.

السيارة بيجو 508 مزودة بمحرك سعته اللترية 1600 سي سي؛ بقوة 163 حصان وعزم أقصى 240 نيوتن؛ وناقل حركة أوتوماتيك سدادسي السرعات، بالإضافة إلى منظومة جر أمامية، ويصل متوسط استهلاك الوقود بالسيارة إلى 7,1 لتر/ 100كم.

أما بي إم دابليو 318i فمزودة بمحرك سعته اللترية 1500 سي سي بقوة 136 حصان وعزم 220 نيوتن، وناقل حركة أوتوماتيك ثماني السرعات بالإضافة إلى منظومة جر خلفية.

ويعرض الجدول التالي مقارنة سريعة بين أهم مواصفات السيارتين.

المواصفات

بيجو  508 GT Line

BMW 318i Exclusive

الوكيل

القاهرة للتنمية وصناعة السيارات CDCM

المجموعة البافارية

السعر الرسمي بالألف جنيه

575

580

سعة المحرك

1600

1500

ناقل الحركة

أوتوماتيك

أوتوماتيك

عدد السرعات

6

8

النمط

سيدان

سيدان

عدد الاسطوانات

4

4

قوة المحرك

163

136

عزم المحرك

240

220

نوع الجر

أمامي

خلفي

عدد المقاعد

5

5

عدد الأبواب

4

4

سعة خزان الوقود (لتر)

72

60

متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100كم)

7.1

5.4

نوع الوقود الذي ينصح به

92

92

الارتفاع عن الأرض

145

140

السرعة القصوى

220

210

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل

يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني

يوجد

يوجد

نظام تنبيه ضد السرقة

لا يوجد

لا يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

مقاس الجنوط

18

16

فوانيس ضباب أمامية

 يوجد

يوجد

فوانيس ضباب خلفية

يوجد

يوجد

مساحات خلفية

لا يوجد

لا يوجد

مرايات جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايا الجانبية كهربائيًا

يوجد

يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح زنون

يوجد

لا يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

مصابيح امامية حساسة للإضاءة

يوجد

لا يوجد

تحكم بالمصابيح الأمامية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED

يوجد

يوجد

سبويلر خلفي

لا يوجد

لا يوجد

النظام الزكي لركن السيارة

يوجد

يوجد

النظام الصوتي

يوجد

يوجد

مشغل أقراص مدمجة 

MP3/ DVD

MP3/ DVD

مدخل AUX

يوجد

يوجد

مدخل USB

يوجد

يوجد

بلوتوث

يوجد

يوجد

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء خلفي

يوجد

يوجد

التحكم بالزجاج بلمسة واحدة

يوجد

يوجد

تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب

يوجد

يوجد

التحكم في ارتفاع كرسي السائق

يوجد

يوجد

فرش جلد

يوجد

يوجد

زر تشغيل وإيقاف المحرك

يوجد

يوجد

فتحة سقف

يوجد

لا يوجد

كاميرا خلفية

يوجد

لا  يوجد

كمبيوتر رحلات

يوجد

يوجد

نوع عجلة القيادة

إلكتروني

إلكتروني

عجلة القيادة يمكن التحكم بها

يوجد

يوجد

تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة

يوجد

يوجد

مثبت سرعة

يوجد

يوجد

ناقل حركة من الجلد

لا يوجد

لا يوجد

عجلة القيادة من الجلد

لا يوجد

لا يوجد

إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية

يوجد

يوجد

أسعار السيارات استراتيجية صناعة السيارات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا