بيجو 508 وبي إم دابليو 318i وجهان لعملة واحدة

أحمد شوقي



يصل سعر السيارة بيجو 508 GT Line إلى 575 ألف جنيه، فيما يقدر سعر بي إم دابليو exclusive 318i بـ580 ألف جنيه، وقد أظهرت المقارنة بين مواصفات السيارتين تقاربًا بينهما في العديد من المواصفات بالإضافة لبعض الاختلافات.



السيارة بيجو 508 مزودة بمحرك سعته اللترية 1600 سي سي؛ بقوة 163 حصان وعزم أقصى 240 نيوتن؛ وناقل حركة أوتوماتيك سدادسي السرعات، بالإضافة إلى منظومة جر أمامية، ويصل متوسط استهلاك الوقود بالسيارة إلى 7,1 لتر/ 100كم.



أما بي إم دابليو 318i فمزودة بمحرك سعته اللترية 1500 سي سي بقوة 136 حصان وعزم 220 نيوتن، وناقل حركة أوتوماتيك ثماني السرعات بالإضافة إلى منظومة جر خلفية.



ويعرض الجدول التالي مقارنة سريعة بين أهم مواصفات السيارتين.



المواصفات بيجو 508 GT Line BMW 318i Exclusive الوكيل القاهرة للتنمية وصناعة السيارات CDCM المجموعة البافارية السعر الرسمي بالألف جنيه 575 580 سعة المحرك 1600 1500 ناقل الحركة أوتوماتيك أوتوماتيك عدد السرعات 6 8 النمط سيدان سيدان عدد الاسطوانات 4 4 قوة المحرك 163 136 عزم المحرك 240 220 نوع الجر أمامي خلفي عدد المقاعد 5 5 عدد الأبواب 4 4 سعة خزان الوقود (لتر) 72 60 متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100كم) 7.1 5.4 نوع الوقود الذي ينصح به 92 92 الارتفاع عن الأرض 145 140 السرعة القصوى 220 210 الوسائد الهوائية للسائق يوجد يوجد الوسائد الهوائية للراكب الأمامي يوجد يوجد نظام الفرامل ABS يوجد يوجد توزيع إلكتروني للفرامل يوجد يوجد برنامج التوازن الإلكتروني يوجد يوجد نظام تنبيه ضد السرقة لا يوجد لا يوجد نظام إيموبليزر ضد السرقة يوجد يوجد مقاس الجنوط 18 16 فوانيس ضباب أمامية يوجد يوجد فوانيس ضباب خلفية يوجد يوجد مساحات خلفية لا يوجد لا يوجد مرايات جانبية كهربائية يوجد يوجد طي المرايا الجانبية كهربائيًا يوجد يوجد إشارات بالمرايا الجانبية يوجد يوجد إضاءة المصابيح زنون يوجد لا يوجد مساحات للمصابيح الأمامية لا يوجد لا يوجد مصابيح امامية حساسة للإضاءة يوجد لا يوجد تحكم بالمصابيح الأمامية يوجد يوجد إضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED يوجد يوجد سبويلر خلفي لا يوجد لا يوجد النظام الزكي لركن السيارة يوجد يوجد النظام الصوتي يوجد يوجد مشغل أقراص مدمجة MP3/ DVD MP3/ DVD مدخل AUX يوجد يوجد مدخل USB يوجد يوجد بلوتوث يوجد يوجد مساند رأس أمامية وخلفية يوجد يوجد زجاج كهرباء أمامي يوجد يوجد زجاج كهرباء خلفي يوجد يوجد التحكم بالزجاج بلمسة واحدة يوجد يوجد تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب يوجد يوجد التحكم في ارتفاع كرسي السائق يوجد يوجد فرش جلد يوجد يوجد زر تشغيل وإيقاف المحرك يوجد يوجد فتحة سقف يوجد لا يوجد كاميرا خلفية يوجد لا يوجد كمبيوتر رحلات يوجد يوجد نوع عجلة القيادة إلكتروني إلكتروني عجلة القيادة يمكن التحكم بها يوجد يوجد تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة يوجد يوجد مثبت سرعة يوجد يوجد ناقل حركة من الجلد لا يوجد لا يوجد عجلة القيادة من الجلد لا يوجد لا يوجد إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية يوجد يوجد