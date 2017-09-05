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نقل وملاحة
بعثة الحج السياحي تتابع عودة الحجاج إلى القاهرة
الثلاثاء 05 سبتمبر 2017 07:58 م
عودة الحجاج
أخر الأخبار
عودة الحجاج
خاص
تستكمل بعثة الحج السياحي بالسعودية متابعة عودة الحجاج بعد أداء المناسك وذلك من خلال لجانها المنتشرة في مكة والمدينة أو بمنافذ المغادرة
.
وقال محمد شعلان وكيل أول وزارة السياحة ورئيس البعثة، إن تفويج الحجاج لايزال مستمرا، وذلك بعد انقضاء المناسك تمهيدا لعودتهم الى القاهرة سواء من جده أو من المدينة المنورة، أو برا من ميناء العقبة، وفقا لبرامج رحلاتهم.
وأشار شعلان إلى أن عدد حجاج شركات السياحة المتواجدين حاليا بالأراضي السعودية يبلغ 35697 حاج، وأنه يوجد 17 حالة وفاة طبيعية تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاهها، و3حالات مرضية بالمستشفيات يتم متابعتها بالتنسيق مع البعثة الطبية، الى جانب 4 حالات مفقودة تم اخطار البعثة التنفيذية لوزارة الداخلية والبعثة الرسمية لجمهورية مصر العربية بها لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة مع السلطات السعودية.
كما أوضح شعلان أن عدد إجمالي الشكاوى التي وردت للبعثة خلال الفترة 20 اغسطس وحتى تاريخه بلغ 54 شكوى تم عمل محاضر اثبات حالة لها، وبلغ عدد الشركات السياحية المشكو في حقها 43 شركة، مضيفا أنه قد تم تلافي أسباب 17 شكوى عن طريق التواصل الفوري مع الشركات بينما لا تزال باقي الشكاوى قيد العرض والتحقيق ليتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشركات التي يثبت مخالفتها.
تجدر الإشارة إلى أنه تم رفع تقرير المتابعة اليومي للسيد يحيى راشد وزير السياحة للوقوف على آخر المستجدات فيما يخص تفويج الحجاج، وذلك في ضوء المتابعة المستمرة لموسم الحج، والتأكد من سلامة وراحة الحجاج، الى جانب التأكد من قيام شركات السياحة بتنفيذ برامجها على النحو المتفق عليه.
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