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سيـــاســة
الرئيس يتلقي رؤساء كبرى الشركات الصينية
الثلاثاء 05 سبتمبر 2017 07:50 م
الرئيس السيسي
أخر الأخبار
الرئيس السيسي
خاص
التقى الرئيس، عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، فى مقر إقامته بمدينة شيامن الصينية، عدداً من رؤساء كبرى الشركات الصينية.
وصرح السفير، علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس رحب فى بداية اللقاء برؤساء الشركات الصينية، مشيداً بنشاطها فى مصر وما تتمتع به من مكانة مرموقة على المستوى العالمى.
وأشار الرئيس إلى حرص مصر على تطوير العلاقات مع مختلف الشركات والمؤسسات الصينية، لا سيما فى ظل ما يجمع مصر والصين من شراكة استراتيجية وتعاون وثيق فى المجالات المختلفة.
واستعرض الرئيس خلال اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، مشيراً إلى الاجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية على صعيد الاصلاح الاقتصادى، فضلاً عما يتوفر بمصر من موقع جغرافى متميز وتوافر الأيدى العاملة والبنية الأساسية اللازمة، ونجاحها فى تهيئة البيئة المواتية للاستثمار من خلال التشريعات والقوانين اللازمة، إضافة إلى ما تمثله مصر من سوق ضخم ومدخل لأسواق المنطقة العربية والقارة الأفريقية.
كما أكد الرئيس حرص مصر على الحصول على أفضل العروض خلال التعاقد على مختلف المشروعات، مع ضمان تطبيق أفضل المعايير وأحدث المواصفات والتنفيذ فى أسرع وقت، مشدداً على أن مصر تسعى للحاق بركب التقدم وتسابق الزمن من أجل توفير مستقبل أفضل لأبنائها.
وذكر السفير، علاء يوسف أن رؤساء الشركات الصينية أعربوا من جانبهم عن تقديرهم لما يشهدونه من تغير إيجابى فى مصر، مشيرين إلى ما لمسوه من حرص الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار وتذليل كافة العقبات أمام الشركات العاملة فى مصر.
كما استعرض رؤساء الشركات الصينية عدداً من المشروعات التى يقومون بتنفيذها فى مصر معربين عن رغبتهم فى الدخول فى مشروعات جديدة فى مجالات البنية التحتية، خاصة النقل والطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء، وذلك فى ضوء تقديرهم بأن مصر تمتلك العديد من المقومات التى تزيد من فرص نجاح المشروعات
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