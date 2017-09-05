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اقتصاد وأسواق
57 شركة مصرية تشارك بمعرض زراعي بالصين
الثلاثاء 05 سبتمبر 2017 07:42 م
معرض Asia Fruit logistica
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معرض Asia Fruit logistica
أحمد اللاهونى
تنطلق فعاليات معرض Asia Fruit logistica غدا الأربعاء، بمدينة هونج كونج خلال الفترة من 6-8 سبتمبر الجاري، بمشاركة 46 دولة بما يقرب من 800 عارض بينهم 57 شركة مصرية.
وقال المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية فى بيان له إن مصر تشارك هذا العام بالمعرض بجناح كبير علي مساحة 866 متر مربع تقوم من خلاله 57 شركة مصرية بعرض منتجاتها المتميزة من الخضر والفاكهة.
وأضاف بيان المجلس أن "المشاركة المصرية هذا العام بالمعرض تعد من أكبر المشاركات المصرية في تاريخ المعرض، ويأتى ذلك توافقاً مع السياسات التي يتبعها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في التوجه لفتح أسواق جـديدة في منطقة جنوب شرق اسيا أمام الصادرات الزراعية المصرية لتحقيق معدلات نمو كبيرة".
من الجـدير بالذكر أن المجلس التصديري للحاصلات الـزراعيـة قـد نجـح مـؤخـراً بالتعـاون مـع وزارة الـزراعــة وجـمعية هيا فى فتح السوق الصيني أمام العنب المصري لينضم إلي الموالح المصرية والتي سبق وتم فتح السوق الصيني أمامهـا عــام 2006 والتي حققت طفرات كبيرة في التصديرللصين وصلت إلي أكثر من 100 ألف طن خلال الموسم الحالى 2016/2017.
ويأمل المجلس التصديري في نجاح مفاوضته الجارية مع الجانب الصيني للسماح بدخول منتجات زراعية أخري من مصر علي رأسها التمر – الرمان – البصل – البطاطس.
وقال عبد الحميد دمرداش رئيس المجلس أنه بجانب التركيز علي النفاذ لأسواق دول جنوب شرق أسيا فإن المجلس يقوم حالياً بوضع إستراتيجية للنفاذ للأسواق الأفريقية التي تعتبر من الأسواق الواعدة خلال المرحلة المقبلة لمنتجاتنا الزراعية ، لزيادة ومضاعفة صادراتنا الزراعية والتي وصلت إلي 3.5 مليون طن بقيمة 2.1 مليار دولار.
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