EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
ثقافة وفنون
القاهرة الدولي للجاز يستعد لدورته التاسعة بمشاركة 9 دول
الثلاثاء 05 سبتمبر 2017 07:14 م
القاهرة الدولي للجاز
أخر الأخبار
القاهرة الدولي للجاز
هبة حامد
تنطلق فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان القاهرة الدولي للجاز، يوم 28 سبتمبر الجاري، بقاعة "إيوارت" في الجامعة الأمريكية بمنطقة وسط القاهرة
و يشارك في تلك الدورة 9 دول هي مصر، والدنمارك، وهولندا، والبرتغال، والمجر، وبنما، التشيك، والنمسا، واليابان.
تتنوع فعاليات الدورة التاسعة، والتي تنتهي فعالياتها يوم 30 سبتمبر الجاري، بين العروض الموسيقية، الورش التعليمية، وبرنامج "جازينينو"، الذي يقدم للسنة التاسعة على التوالي بهدف تعريف الأطفال بموسيقى الجاز، وتقديم المواهب الموسيقية المتميزة الناشئة. يشرف على تقديم برنامج "جازينينو"هذا العام مشروع "باند ميكرز" الذي يهدف إلى تعليم الأطفال الموسيقى عبر تجربة تكوين فرق موسيقية صغيرة.
يبدأ حفل افتتاح المهرجان يوم 28 سبتمبر، بالمقر القديم للجامعة الأمريكية بوسط العاصمة، باستقبال خاص لضيوف المهرجان، والفرق المصرية، والفرق الزائرة، ذلك في حضور كبار مسؤولي هيئة تنشيط السياحة، وسفراء الدول المشاركة، وأعضاء البعثات الدبلوماسية لها.
يُكرم مهرجان القاهرة الدولي للجاز في دورته التاسعة، عازف الدرامز المصري هاني الأزهري، أحد مؤسسي فريق "المصريين"، والذي يعد من الشخصيات الموسيقية البارزة في مجال موسيقى الجاز، والموسيقى المستقلة منذ فترة الستينات وحتى الآن.
ويأتي هذا التكريم كتقليد سنوي يتبعه مسؤولو المهرجان، يتم خلاله اختيار شخصية موسيقية بارزة لتكريمها تقديرًا لدورها وإسهاماتها الفنية. ومن أبرز الشخصيات التي كرمها المهرجان خلال السنوات الماضية: (الموسيقار عمر خيرت، الفنان زياد الرحباني، الموسيقار نصير شمة، ووزير الثقافة البرازيلي السابق جيلبرتو جيل).
يذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للجاز تأسس عام 2009، بهدف إقامة حدث ثقافي دولي، يستضيف فرق موسيقية عالمية ومحلية، للتعريف بثقافة وموسيقى الجاز في مصر، وإتاحة الفرص للفرق المصرية للاحتكاك بالفرق الزائرة، من خلال مشاريع فنية مشتركة، وورش عمل، ومحاضرات، وعروض لأفلام وثائقية، وحلقات عزف مشترك. كما يهدف المهرجان إلى تشجيع الأسرة المصرية، على حضور العروض الفنية الحية، من خلال عروض المهرجان، التي تناسب كل أفراد الأسرة.
أما عمرو صلاح مؤسس المهرجان، فهو عازف بيانو، ومؤلف معروف في المشهد الموسيقي المعاصر في مصر. بدأ العزف وهو في السادسة من العمر، ورغم دراسته للصيدلة إلا أنه اختار أن يصبح موسيقي محترف. فدرس البيانو الكلاسيكي، ونظرية الموسيقى في كلية "ترينيتي" للموسيقى في لندن، ثم أتجه إلى موسيقى الجاز. وبدأ مشواره كعازف للجاز بيانو، مع كل من: يحيي خليل، وصلاح رجب، وأحمد ربيع. كما عزف مع فنانين عالميين مثل: (تيودوسي سبازوف، روس دالي و هان بيننك).
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا