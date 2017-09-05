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بنـــوك
متوسط العائد على سندات الخزانة يسجل أدنى مستوى منذ عام
الثلاثاء 05 سبتمبر 2017 05:27 م
سندات
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سندات
هبة محمد
سجل متوسط العائد على سندات الخزانة الحكومية اليوم أدنى مستوى، منذ ما يزيد عن عام، بالتزامن مع استمرار إقبال الأجانب والبنوك على الاكتتاب في أدوات الدين الحكومية.
وكشف بيانات وزارة المالية عن تراجع متوسط عائد سندات الخزانة أجل 7 سنوات 0.29 نقطة مئوية ليسجل 16.692% كأدنى عائد منذ يوليو 2016 وغطت البنوك 3.4 مرة القيمة المطلوبة، وبلغ أدنى عائد 16.58% وأعلى عائد عند 16.75%.
كما تراجع متوسط العائد على سندات أجل 3 سنوات لأدنى مستوى منذ نهاية أغسطس 2016، لينخفض 0.28 نقطة مئوية إلى 16.518%، مقابل 16.804% في العطاء السابق له، وبلغ أدنى عائد 16.4% وأعلى عائد عند 16.6%، وغطت البنوك العطاء 2.7 مرة قيمته.
ولم يكشف البنك المركزي حتى الآن عن بعض التفاصيل الأخرى للطرحين فيما يتعلق بالقيمة المالية التي عرضته البنوك وما قبلته وزارة المالية لكنه أوضح أن الأخيرة طلبت الحصول على 1.750 مليار جنيه للعطاءين بقيمة مليار جنيه لأجل 3 سنوات و750 مليون جنيه لأجل 7 سنوات.
وبلغت اكتتابات الأجانب فى أدوت الدين المصرية أعلى مستوياتها خلال يوليو الماضى بقيمة 3.5 مليار دولار، مسجلة نحو 14 مليار دولار منذ صدور قرار تعويم سعر الصرف.
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